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Brasil

Preso por estupro, Thiago Brennand vai se casar com Karina Kufa, ex-advogada de Bolsonaro

O casamento deles está previsto para 2 de julho próximo e deve ocorrer no cartório de Potim, interior paulista

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 18h47 | Atualizado em 22 jun 2026, 19h04
Montagem de duas fotos: à esquerda, uma mulher de cabelos castanhos sorri, usando um vestido bege de gola alta e brincos. À direita, um homem de cabelos escuros e barba rala, veste camiseta branca e calça jeans, sentado com as mãos entrelaçadas
A advogada Karina Kufa e o empresário preso Brennand (Redes sociais/Reprodução)
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Preso por estupro, Thiago Brennand vai se casar com Karina Kufa, ex-advogada de Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O empresário Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira, conhecido como Thiago Brennand, vai se casar no começo de julho próximo com a advogada Karina Kufa, que ficou conhecida nos últimos anos por atuar em casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro

Brennand está cumprindo pena por condenações criminais contra mulheres, o que inclui estupro e agressão. No total, o empresário soma cerca de 20 anos de prisão. Preso há três anos, Brennand passou pelos presídios de Pinheiros (temporário), Tremembé II, Guarulhos I, e, por fim, Potim II, no interior paulista.

O casamento dos dois deve ser realizado pelo cartório de registro civil da cidade paulista. Por estar em regime fechado, Brenannd casará por procuração. Brennand e Karina se conheceram depois que a advogada assumiu a responsabilidade pela defesa do condenado em recursos junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ao jornal O Globo, Karina afirmou que irá se casar apenas no civil “por enquanto (…)”. “Espero que ele saia logo para casarmos no religioso”.  

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Em seu perfil na rede social, Karina afirmou no Dia dos Namorados que “talvez o maior milagre não seja quando alguém chega à nossa vida, mas quando o nosso coração volta a acreditar que o amor verdadeiro, a honra, a lealdade e os propósitos de Deus ainda existem”.

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Ela disse ainda que a data comemorativa significava a capacidade de acreditar nas alianças. “A maior reflexão que levo comigo não é sobre encontrar alguém. É sobre reencontrar a capacidade de acreditar nas alianças”, disse a advogada. 

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Brennand ficou conhecido nacionalmente em 2022, quando agrediu uma mulher em uma academia de luxo em São Paulo. Depois das imagens repercutirem, outras vítimas do empresário o denunciaram por diversos crimes. Para tentar escapar da prisão, ele fugiu para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O governo brasileiro pediu a extradição, o que foi atendido. Desde então, Brennand está preso.

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