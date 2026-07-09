Preso por corrupção foi condecorado na Alerj por serviços prestados em autarquia
Maurício Silva Knoploch, pai de deputado estadual, recebeu Medalha Tiradentes, mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa
Preso nesta quinta-feira, 9, por suspeita de envolvimento em um esquema milionário de corrupção no Instituto Rio Metrópole (IRM), uma autarquia do governo estadual responsável por gerenciar projetos na Região Metropolitana, o administrador de empresas Maurício Silva Knoploch dos Santos, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch (PL), foi homenageado na Assembleia Legislativa pelo trabalho desempenhado no órgão.
Maurício foi diretor de planejamento e projetos do IRM e integrante da comissão de licitação da instituição. Ele é apontado como articulador do direcionamento de licitações. Os contratos sob suspeita foram fechados entre julho de 2022 e maio de 2026 e somam R$ 86 milhões.
O pai do deputado foi condecorado em agosto de 2025 com a Medalha Tirantes, mais alta honraria concedida na Alerj, pelos “bons serviços prestados” ao estado. A proposta partiu do deputado estadual Jorge Felippe Neto (PL). “O principal legado do IRM na atual gestão será deixar o órgão preparado para, em conjunto com o Governador e todos os Prefeitos da RMRJ, implementarem políticas públicas de estado”, justificou Jorge Felippe.
Maurício e outras dez pessoas foram denunciadas pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitação e contratações e lavagem de dinheiro.