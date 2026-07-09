Preso por corrupção foi condecorado na Alerj por serviços prestados em autarquia

Preso nesta quinta-feira, 9, por suspeita de envolvimento em um esquema milionário de corrupção no Instituto Rio Metrópole (IRM), uma autarquia do governo estadual responsável por gerenciar projetos na Região Metropolitana, o administrador de empresas Maurício Silva Knoploch dos Santos, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch (PL), foi homenageado na Assembleia Legislativa pelo trabalho desempenhado no órgão.

Maurício foi diretor de planejamento e projetos do IRM e integrante da comissão de licitação da instituição. Ele é apontado como articulador do direcionamento de licitações. Os contratos sob suspeita foram fechados entre julho de 2022 e maio de 2026 e somam R$ 86 milhões.

O pai do deputado foi condecorado em agosto de 2025 com a Medalha Tirantes, mais alta honraria concedida na Alerj, pelos “bons serviços prestados” ao estado. A proposta partiu do deputado estadual Jorge Felippe Neto (PL). “O principal legado do IRM na atual gestão será deixar o órgão preparado para, em conjunto com o Governador e todos os Prefeitos da RMRJ, implementarem políticas públicas de estado”, justificou Jorge Felippe.

Maurício e outras dez pessoas foram denunciadas pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitação e contratações e lavagem de dinheiro.