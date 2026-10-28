Preso há mais de um ano, Hytalo Santos faz projeto LGBTQIA+ em presídio

Hytalo Santos apareceu ao lado do marido, Israel Vicente, ambos presos na penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa (PB), participaram de um projeto para a comunidade LGBTQIA+. O casal foi condenado por produção de conteúdo pornográfico com adolescentes na internet em fevereiro, mas estão detidos desde agosto de 2025. O caso ganhou repercussão após Felca expô-los em um vídeo.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

O projeto é em parceria com o curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba. Vivências poéticas: direito a cultura e cidadania para pessoas trans e travestis em privação de liberdade promove o desenvolvimento de poemas relacionadas a vivência LGBTQIA+ dentro do presídio. Nas fotos, Hytalo aparece ao lado de outros presos, todos mostrando o resultado – não é possível ver o que Santos escreveu.