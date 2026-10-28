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Brasil

Preso há mais de um ano, Hytalo Santos faz projeto LGBTQIA+ em presídio

Influenciador foi condenado em fevereiro junto com o marido, Israel Vicente

Por Tatiana Moura 28 out 2026, 19h16
Grupo de homens sorrindo, alguns segurando folhas de papel. Um homem de óculos e barba segura uma folha em branco. Outro, de cabelo comprido, exibe um desenho de pirâmide rosa.
Hytalo Santos (Redes Sociais/Divulgação)
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Preso há mais de um ano, Hytalo Santos faz projeto LGBTQIA+ em presídio Priorize VEJA no Google

Hytalo Santos apareceu ao lado do marido, Israel Vicente, ambos presos na penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa (PB), participaram de um projeto para a comunidade LGBTQIA+. O casal foi condenado por produção de conteúdo pornográfico com adolescentes na internet em fevereiro, mas estão detidos desde agosto de 2025. O caso ganhou repercussão após Felca expô-los em um vídeo. 

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O projeto é em parceria com o curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba. Vivências poéticas: direito a cultura e cidadania para pessoas trans e travestis em privação de liberdade promove o desenvolvimento de poemas relacionadas a vivência LGBTQIA+ dentro do presídio. Nas fotos, Hytalo aparece ao lado de outros presos, todos mostrando o resultado – não é possível ver o que Santos escreveu.

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