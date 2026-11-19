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Carlos Eduardo Torné Berenguer, empresário de iluminação que atuou em eventos como Tardezinha e show de Alok, foi preso em flagrante no Rio de Janeiro com cerca de uma tonelada de cabos furtados da concessionária Light. Ele responderá por receptação qualificada e atentado contra serviço público.

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A prisão em flagrante de Carlos Eduardo Torné Berenguer, de 70 anos, lançou holofotes sobre a atuação de prestadores de serviço em grandes eventos no Rio de Janeiro. Ele foi detido pela Polícia Civil com cerca de uma tonelada de cabos pertencentes à concessionária Light. Saiba mais sobre o caso.

Como ocorreu a prisão de Carlos Eduardo Torné Berenguer?

Agentes da 42ª DP efetuaram a abordagem no Recreio dos Bandeirantes, localizado na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A ação policial foi motivada por uma denúncia anônima que indicava o local com contêineres. Durante a vistoria no espaço, a equipe encontrou diversos rolos de fiação identificados com a marca da Light. O prestador de serviços de iluminação de 70 anos não apresentou documentos que comprovassem a origem do material, o que resultou na prisão em flagrante realizada nesta terça-feira, 17.

Quais grandes eventos constam no histórico do investigado?

O empresário acumulava histórico de prestação de serviços para apresentações e festivais de grande visibilidade. Entre os trabalhos atribuídos a Berenguer, constam o evento Tardezinha, comandado pelo cantor Thiaguinho, e o festival Numanice, da cantora Ludmilla. A empresa do investigado também atuou no Festival Doce Maravilha e na montagem do show do DJ Alok em 2023. Essa última apresentação ocorreu em frente ao hotel Copacabana Palace, realizada em celebração ao centenário da instituição hoteleira no Rio de Janeiro.

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Por quais crimes o empresário responderá na Justiça?

Após a apreensão do material, o investigado foi autuado por receptação qualificada e por atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Com a confirmação da autuação na delegacia, Berenguer será encaminhado para uma audiência de custódia com a Justiça. O procedimento servirá para avaliar a legalidade da prisão em flagrante efetuada pelos policiais civis. Até a realização da sessão, o empresário permanece à disposição das autoridades judiciais do Estado do Rio de Janeiro.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.