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Brasil

Presidentes de partido vão desmentir no STF fala de Valdemar sobre emendas

Cacique do PL disse -- e depois voltou atrás -- que presidentes de siglas tinham cotas no orçamento secreto

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 12h01
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto (Beto Barata/PL/Divulgação)
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Presidentes de partido vão desmentir no STF fala de Valdemar sobre emendas Priorizar nos meus resultados Google

Entrevistado no telejornal VEJA EM FOCO há duas semanas, Valdemar Costa Neto disse que todos os presidentes de partidos tinham cotas clandestinas de emendas no orçamento secreto.

O cacique do PL é investigado no STF por supostamente operar emendas parlamentares mesmo sem ter mandato para isso.

O ministro do Supremo Flávio Dino mandou bloquear recursos de Costa Neto depois de a Polícia Federal ter encontrado mensagens de servidores da Câmara indicando a destinação de emendas a partir de orientações de Costa Neto, o que é crime, na avaliação dos investigadores.

Na sexta-feira, Costa Neto deu nova entrevista, desta vez ao programa Os Três Poderes, em VEJA, e mudou de versão. Ele negou que tenha cota de emendas, mas o recuo soou tardio.

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Na semana passada, Dino mandou todos os presidentes de partidos com representantes no Congresso explicarem se a fala de Valdemar era verdadeira. Segundo o Radar apurou, o cacique bolsonarista será desmentido por pelo menos três presidentes de partido.

Segundo os relatos dos caciques, o método supostamente usado por Valdemar para operar emendas não existe em nenhuma outra bancada. A conferir.

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