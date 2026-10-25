Presidente do TSE, Nunes Marques vota no 2º turno em Brasília

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, votou logo no início do segundo turno das Eleições 2026, neste domingo, 25, pontualmente às 8h. O magistrado afirmou esperar que o segundo turno transcorra “em paz e na normalidade”.

Os brasileiros voltam às urnas para decidir quem comandará o país a partir de 2027. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta conquistar um quarto mandato, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, busca sair vitorioso da primeira disputa à Presidência da República.

Nunes Marques chegou cedo ao local de votação: às 7h35 ele já estava no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, em Brasília (DF), antes da abertura oficial do segundo turno. Na seção 167, da 18ª Zona eleitoral, o ministro acompanhou a verificação dos sistemas eleitorais e a emissão da zerésima, documento que comprova que não existem votos previamente registrados no sistema de totalização.

No sábado, o presidente do TSE afirmou que os sistemas eleitorais do Brasil estão seguros e “blindados” contra qualquer tipo de interferência. A declaração foi dada durante a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas, última etapa de verificação antes da votação, procedimento para atestar a integridade das ferramentas que serão usadas na apuração dos votos do segundo turno.

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“As cidadãs e os cidadãos do nosso país podem ter a mais absoluta e irrestrita certeza de que, ao comparecerem às seções eleitorais e pressionarem a tecla ‘Confirma’, o seu voto será registrado, preservado e totalizado com total integridade e transparência. Os sistemas que acabamos de verificar estão prontos, autênticos e blindados contra qualquer ingerência indevida”, disse Nunes Marques.

Mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a participar do segundo turno. Além da escolha para o Palácio do Planalto, haverá votação para governador no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal.