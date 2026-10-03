Presidente do TSE, Kassio Nunes defende a liberdade de escolha na véspera do 1º turno

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou neste sábado, 3, que ameaças, assédio e tentativas de interferência na escolha do eleitor serão reprimidos durante o primeiro turno das eleições, marcado para este domingo, 4 de outubro. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, Nunes classificou a votação como o “dia da liberdade do voto” e pediu que candidatos e apoiadores respeitem a decisão de cada cidadão.

“Ameaças, assédio ou tentativa de interferência na vontade do eleitor, em qualquer de suas formas, serão prontamente reprimidas”, afirmou ele.

Nunes Marques também alertou para a circulação de informações nas horas que antecedem a eleição. Segundo ele, diante de dúvidas, o eleitor deve procurar os canais oficiais da Justiça Eleitoral e confirmar a veracidade de uma informação antes de compartilhá-la. O presidente do TSE ressaltou que o voto é um direito fundamental e que a escolha dos candidatos pertence exclusivamente a quem vai às urnas.

Ao falar sobre a segurança do processo eleitoral, Marques ainda destacou que a urna eletrônica faz parte das eleições brasileiras há três décadas e reúne mecanismos de segurança, transparência e possibilidade de auditoria. Entre as medidas previstas está a participação dos dois últimos eleitores aptos a votar em cada seção no encerramento da votação. Eles poderão acompanhar a emissão do boletim de urna, que terá um QR Code para consulta dos resultados pelo aplicativo BU na Mão.

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O ministro também citou o programa Seu Voto Importa, voltado à busca de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e de integrantes de comunidades remotas, incluindo povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. A iniciativa pretende facilitar o acesso dessas pessoas às seções eleitorais.

Nunes Marques recomendou ainda que os eleitores preparem previamente uma anotação em papel com os nomes e números dos candidatos. A chamada “cola eleitoral” pode ajudar a evitar erros e tornar mais rápida a votação. Celulares e outros aparelhos eletrônicos, porém, não podem ser levados para dentro da cabine.

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Horário, documentos e ordem de votação

A votação começa às 8h e termina às 17h, pelo horário de Brasília, com ajustes decorrentes dos diferentes fusos horários do país. Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, como RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte, certificado de reservista ou carteira profissional reconhecida por lei. O e-Título também pode ser utilizado como identificação quando o aplicativo apresentar a fotografia do eleitor. O título de eleitor em papel não é obrigatório.

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Neste pleito, cada eleitor fará seis escolhas para cinco cargos, porque haverá dois votos para o Senado. A sequência na urna será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente da República.

O primeiro turno ocorre neste domingo, 4, em meio ao reforço das orientações da Justiça Eleitoral sobre segurança, liberdade de escolha e combate a tentativas de constrangimento. A recomendação central do TSE é que o eleitor compareça à seção com documento de identificação com foto e leve sua anotação de papel com os candidatos escolhidos.