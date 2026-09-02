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Brasil

Presidente do STF, Fachin quebra silêncio sobre mensagens de Moraes e Vorcaro

Ministro afirmou que fatos exigem 'serenidade, responsabilidade e firmeza'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 09h46 | Atualizado em 2 set 2026, 09h49
Ministro de óculos, bigode e cabelos brancos, vestindo terno azul, camisa branca, gravata vermelha e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, com microfones à frente e um notebook com o logo do STF na mesa de madeira clara. O fundo é uma parede de mármore bege com detalhes em arco
O presidente do STF, Edson Fachin (Gustavo Moreno/STF)
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Presidente do STF, Fachin quebra silêncio sobre mensagens de Moraes e Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

O presidente do STF, Edson Fachin, divulgou nota nesta quarta-feira após o ministro André Mendonça retirar o sigilo de um relatório da PF sobre a relação entre o também ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

“Os indícios reclamam o devido encaminhamento institucional. Circunstâncias relacionadas, de um lado, à atuação processual e, de outro, a sérios elementos de fatos que exigem desta Presidência serenidade, responsabilidade e firmeza”, afirmou Fachin.

O presidente do STF afirmou que anunciará, nos próximos dias, “as medidas que cabíveis e necessárias”, mas ressaltou que fará isso “no tempo devido e sem precipitação”.

Fachin destacou que “a elevada autoridade do cargo não confere privilégios, mas impõe deveres, limites e responsabilidades, que devem ser observados com absoluto respeito à Constituição, às leis e ao Supremo Tribunal Federal”.

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Cabe ao presidente do STF decidir se e quando o plenário da Corte vai decidir sobre a abertura de uma investigação contra Moraes.

Leia, na íntegra, a nota divulgada por Fachin:

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“Em momentos de especial gravidade, é dever de todos preservar a integridade do Supremo Tribunal Federal, a autoridade de suas decisões, o respeito às suas normas e, acima de tudo, a confiança da sociedade na instituição.

Os indícios reclamam o devido encaminhamento institucional. Circunstâncias relacionadas, de um lado, à atuação processual e, de outro, a sérios elementos de fatos que exigem desta Presidência serenidade, responsabilidade e firmeza.

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A elevada autoridade do cargo não confere privilégios, mas impõe deveres, limites e responsabilidades, que devem ser observados com absoluto respeito à Constituição, às leis e ao Supremo Tribunal Federal.

Nos próximos dias, concluída a análise necessária dos fatos e observados os procedimentos institucionais pertinentes, esta Presidência anunciará, no tempo devido e sem precipitação, as medidas que cabíveis e necessárias.”

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