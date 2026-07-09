‘Presidente de Goiás’, Caiado lidera em casa contra Lula e Flávio Bolsonaro, diz pesquisa
Favorito no próprio estado, ex-governador caminha para emplacar esposa no Senado e sucessor no Palácio das Esmeraldas, segundo levantamento Real Time Big Data
Terceiro colocado nas pesquisas nacionais para a presidência da República, com algo em torno de 3% das intenções de voto, Ronaldo Caiado (PSD) encontra um cenário bem mais favorável quando a partida é jogada em casa. Em Goiás, o ex-governador lidera a corrida presidencial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), segundo levantamento Real Time Big Data divulgado nesta quinta-feira, 9.
No primeiro turno, Ronaldo Caiado tem 37% das intenções de voto e aparece na primeira posição entre os eleitores goianos. Na sequência vêm Lula, com 27%, e Flávio Bolsonaro, com 25%, tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp).
Presidente — Goiás — 1º turno (cenário único)
- Ronaldo Caiado (PSD): 37%
- Lula (PT): 27%
- Flávio Bolsonaro (PL): 25%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Aécio Neves (PSDB): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- Não sabe/não respondeu: 1%
No segundo turno, Flávio Bolsonaro é favorito com 56% entre o eleitorado goiano, contra 33% de Lula. O nome de Caiado não foi testado em confronto direto com outros candidatos.
Presidente — Goiás — 2º turno (cenário único)
- Flávio Bolsonaro (PL): 56%
- Lula (PT): 33%
- Nulo/Branco: 5%
- Não sabe/não respondeu: 6%
Esposa de Caiado é favorita ao Senado e vice lidera corrida sucessória
Já a corrida ao Senado por Goiás é encabeçada por Gracinha Caiado (União Brasil), esposa do ex-governador. Em dois cenários simulados pela Real Time Big Data, a ex-primeira-dama goiana oscila de 25% a 26% das intenções de voto, dez pontos à frente do deputado federal Gustavo Gayer (PL), segundo colocado na pesquisa.
Senador — Goiás (cenário 1)
- Gracinha Caiado (União Brasil): 26%
- Gustavo Gayer (PL): 15%
- Gustavo Mendanha (PRD): 13%
- Dr. Zacharias Calil (MDB): 12%
- Vanderlan Cardoso (PSD): 9%
- Isaura Lemos (PSB): 5%
- Oséias Varão (PL): 5%
- Delegado Humberto Teófilo (Novo): 4%
- Cíntia Dias (Psol): 3%
- Iure Castro (Cidadania): 1%
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Senador — Goiás (cenário 2)
- Gracinha Caiado (União Brasil): 25%
- Gustavo Gayer (PL): 15%
- Gustavo Mendanha (PRD): 12%
- Dr. Zacharias Calil (MDB): 12%
- Vanderlan Cardoso (PSD): 9%
- Isaura Lemos (PSB): 5%
- Oséias Varão (PL): 5%
- Delegado Humberto Teófilo (Novo): 4%
- Professor Marcelo Moreira (Psol): 2%
- Iure Castro (Cidadania): 1%
- Humberto Chaves (Psol): 1%
- Aldo Arantes (PCdoB): 1%
- Carlos Mundim (PDT): 1%
- Ricardo Dias (PV): 1%
- Nulo/Branco: 3%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Na mesma toada, a disputa pelo governo de Goiás é liderada pelo atual governador, Daniel Vilela (MDB), ex-vice que assumiu em março após Caiado renunciar para concorrer ao Planalto. Em duas sondagens de primeiro turno, o emedebista soma 43% das intenções de voto e supera o segundo colocado, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), por até 19 pontos percentuais.
Governador — Goiás — 1º turno (cenário 1)
- Daniel Vilela (MDB): 43%
- Marconi Perillo (PSDB): 26%
- Wilder Morais (PL): 16%
- Luís César Bueno (PT): 5%
- Telêmaco Brandão (Novo): 2%
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe/não respondeu: 4%
Governador — Goiás — 1º turno (cenário 2)
- Daniel Vilela (MDB): 43%
- Marconi Perillo (PSDB): 24%
- Wilder Morais (PL): 16%
- Luís César Bueno (PT): 4%
- Cíntia Dias (Psol): 3%
- Telêmaco Brandão (Novo): 2%
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe/não respondeu: 4%
Nas simulações de segundo turno, Daniel Vilela tem 55% dos votos contra 29% de Marconi Perillo, e também vence o senador Wilder Morais (PL) por 54% a 28% do eleitorado. Em confronto direto, Morais e Perillo empatam tecnicamente por 38% a 36% das intenções de voto.
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Goiás entre os dias 7 e 8 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos BR-02402/2026 e GO-02402/2026.