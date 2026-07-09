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‘Presidente de Goiás’, Caiado lidera em casa contra Lula e Flávio Bolsonaro, diz pesquisa

Favorito no próprio estado, ex-governador caminha para emplacar esposa no Senado e sucessor no Palácio das Esmeraldas, segundo levantamento Real Time Big Data

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 09h14 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h33
Três homens brancos em close-up, lado a lado. Da esquerda para a direita: um homem de cabelos grisalhos e terno azul marinho com gravata vinho, um homem de barba branca e terno azul com gravata azul estampada, e um homem de cabelos escuros e terno preto com gravata azul vibrante
O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD); o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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‘Presidente de Goiás’, Caiado lidera em casa contra Lula e Flávio Bolsonaro, diz pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

Terceiro colocado nas pesquisas nacionais para a presidência da República, com algo em torno de 3% das intenções de voto, Ronaldo Caiado (PSD) encontra um cenário bem mais favorável quando a partida é jogada em casa. Em Goiás, o ex-governador lidera a corrida presidencial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), segundo levantamento Real Time Big Data divulgado nesta quinta-feira, 9.

No primeiro turno, Ronaldo Caiado tem 37% das intenções de voto e aparece na primeira posição entre os eleitores goianos. Na sequência vêm Lula, com 27%, e Flávio Bolsonaro, com 25%, tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp).

Presidente — Goiás — 1º turno (cenário único)

Siga
  • Ronaldo Caiado (PSD): 37%
  • Lula (PT): 27%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 25%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Aécio Neves (PSDB): 1%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 2%
  • Não sabe/não respondeu: 1%

No segundo turno, Flávio Bolsonaro é favorito com 56% entre o eleitorado goiano, contra 33% de Lula. O nome de Caiado não foi testado em confronto direto com outros candidatos.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Presidente — Goiás — 2º turno (cenário único)

  • Flávio Bolsonaro (PL): 56%
  • Lula (PT): 33%
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não sabe/não respondeu: 6%
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Esposa de Caiado é favorita ao Senado e vice lidera corrida sucessória

Já a corrida ao Senado por Goiás é encabeçada por Gracinha Caiado (União Brasil), esposa do ex-governador. Em dois cenários simulados pela Real Time Big Data, a ex-primeira-dama goiana oscila de 25% a 26% das intenções de voto, dez pontos à frente do deputado federal Gustavo Gayer (PL), segundo colocado na pesquisa.

Senador — Goiás (cenário 1)

  • Gracinha Caiado (União Brasil): 26%
  • Gustavo Gayer (PL): 15%
  • Gustavo Mendanha (PRD): 13%
  • Dr. Zacharias Calil (MDB): 12%
  • Vanderlan Cardoso (PSD): 9%
  • Isaura Lemos (PSB): 5%
  • Oséias Varão (PL): 5%
  • Delegado Humberto Teófilo (Novo): 4%
  • Cíntia Dias (Psol): 3%
  • Iure Castro (Cidadania): 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe/não respondeu: 3%
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Senador — Goiás (cenário 2)

  • Gracinha Caiado (União Brasil): 25%
  • Gustavo Gayer (PL): 15%
  • Gustavo Mendanha (PRD): 12%
  • Dr. Zacharias Calil (MDB): 12%
  • Vanderlan Cardoso (PSD): 9%
  • Isaura Lemos (PSB): 5%
  • Oséias Varão (PL): 5%
  • Delegado Humberto Teófilo (Novo): 4%
  • Professor Marcelo Moreira (Psol): 2%
  • Iure Castro (Cidadania): 1%
  • Humberto Chaves (Psol): 1%
  • Aldo Arantes (PCdoB): 1%
  • Carlos Mundim (PDT): 1%
  • Ricardo Dias (PV): 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • Não sabe/não respondeu: 3%

Na mesma toada, a disputa pelo governo de Goiás é liderada pelo atual governador, Daniel Vilela (MDB), ex-vice que assumiu em março após Caiado renunciar para concorrer ao Planalto. Em duas sondagens de primeiro turno, o emedebista soma 43% das intenções de voto e supera o segundo colocado, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), por até 19 pontos percentuais.

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Governador — Goiás — 1º turno (cenário 1)

  • Daniel Vilela (MDB): 43%
  • Marconi Perillo (PSDB): 26%
  • Wilder Morais (PL): 16%
  • Luís César Bueno (PT): 5%
  • Telêmaco Brandão (Novo): 2%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe/não respondeu: 4%

Governador — Goiás — 1º turno (cenário 2)

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  • Daniel Vilela (MDB): 43%
  • Marconi Perillo (PSDB): 24%
  • Wilder Morais (PL): 16%
  • Luís César Bueno (PT): 4%
  • Cíntia Dias (Psol): 3%
  • Telêmaco Brandão (Novo): 2%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe/não respondeu: 4%

Nas simulações de segundo turno, Daniel Vilela tem 55% dos votos contra 29% de Marconi Perillo, e também vence o senador Wilder Morais (PL) por 54% a 28% do eleitorado. Em confronto direto, Morais e Perillo empatam tecnicamente por 38% a 36% das intenções de voto.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Goiás entre os dias 7 e 8 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos BR-02402/2026 e GO-02402/2026.

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