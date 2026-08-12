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Brasil

Presidente de comissão da Alesp enquadra a Sabesp após colapsos no Grande ABC

Deputada Ana Carolina Serra cobra responsabilização da empresa e afirma ter sofrido cerceamento em audiências públicas ao fiscalizar a companhia

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 20h24 | Atualizado em 12 ago 2026, 20h55
Deputada estadual Ana Carolina Serra (PSDB-SP)
Deputada estadual Ana Carolina Serra (PSDB-SP) (//Divulgação)
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Presidente de comissão da Alesp enquadra a Sabesp após colapsos no Grande ABC Priorizar nos meus resultados Google

A deputada estadual Ana Carolina Serra (PSDB-SP), que preside a Comissão de Assuntos Metropolitanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), denunciou publicamente as sucessivas falhas da Sabesp no Grande ABC, região que concentra aproximadamente 2,79 milhões de habitantes. Os constantes colapsos estruturais têm causado alagamentos e danos materiais que atingem severamente a população.

Diante do histórico recente de rompimentos de tubulações, a parlamentar pede a indenização dos moradores afetados, a responsabilização institucional da empresa e a construção de um plano emergencial de modernização da infraestrutura local. A deputada acrescenta que seu compromisso em fiscalizar a prestação de serviços da companhia resultou em episódios de violência política de gênero durante audiências que ela presidiu na Casa.

Ana Carolina Serra reitera que, apesar das tentativas de cerceamento, continuará cobrando transparência e compromisso com a segurança da população.

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