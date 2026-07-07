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Presidência do INSS tem grupo de WhatsApp para campanha de Lula

Batizado de 'INSS com Lula', lista é administrada pela chefe de gabinete da presidente do órgão, Ana Cristina

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 16h30 | Atualizado em 7 jul 2026, 20h13
Captura de tela de uma conversa de WhatsApp mostrando uma camiseta azul com a frase PREVIDÊNCIA É LULA em letras vermelhas. A mensagem foi encaminhada por Leonardo Bittencourt no grupo INSS com Lula!.
Senadora solicita preservação de provas digitais e oitiva dos envolvidos (./Reprodução)
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Presidência do INSS tem grupo de WhatsApp para campanha de Lula Priorize VEJA no Google

Chefe de gabinete da Presidência do INSS, a servidora Ana Márcia Fassbender administra um grupo de WhatsApp destinado a fazer campanha para Lula entre servidores da Previdência.

Batizado de “INSS com Lula”, o grupo foi criado recentemente e provocou desconforto por misturar o ambiente estatal com o projeto político do presidente de turno.

O diretor de Benefícios e Relacionamentos do órgão, Leonardo Bittencourt, também é um dos administradores e tem sido responsável por convocar os funcionários para o grupo. Alguns deles, mesmo não sendo de esquerda, aceitam por medo de retaliação.

Card de evento político com o Congresso Nacional ao fundo, a palavra Lula em destaque, data 06/07, horário 18h30, local Teatro dos Bancários, e uma multidão em manifestação. O card convida: Você que está com Lula, participe
Divulgação de evento em apoio a Lula em grupo de funcionários do INSS (./Reprodução)
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O grupo foi utilizado para convocar para um ato chamado “Esplanada com Lula”, realizado na noite de segunda-feira no Teatro dos Bancários, em Brasília.

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Também foi divulgada lá uma camisa com a inscrição “Previdência com Lula”, que foi utilizada por quem foi ao evento.

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Ainda que possa até não interferir na rotina de trabalho do INSS, o grupo criado para reunir servidores gera constrangimento por expor quem não gostaria de adotar postura política e expõe servidores a potenciais pressões por não se engajarem na campanha petista.

A campanha eleitoral só começa oficialmente no dia 16 de agosto. Até lá, não é permitido pedir votos para si mesmo ou outras pessoas.

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No sábado, começou o período de defeso eleitoral, que impõe restrições aos funcionários públicos.

Procurado, o INSS disse que não iria comentar o que classificou de “iniciativas individuais que não estejam relacionadas às atividades da autarquia”. “A legislação permite a qualquer cidadão a liberdade de manifestação e organização política, desde que não utilizada estrutura pública. Em caso de eventual denúncia, o INSS tomará as medidas cabíveis no âmbito legal”, diz a nota do órgão.

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