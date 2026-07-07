Presidência do INSS tem grupo de WhatsApp para campanha de Lula

Chefe de gabinete da Presidência do INSS, a servidora Ana Márcia Fassbender administra um grupo de WhatsApp destinado a fazer campanha para Lula entre servidores da Previdência.

Batizado de “INSS com Lula”, o grupo foi criado recentemente e provocou desconforto por misturar o ambiente estatal com o projeto político do presidente de turno.

O diretor de Benefícios e Relacionamentos do órgão, Leonardo Bittencourt, também é um dos administradores e tem sido responsável por convocar os funcionários para o grupo. Alguns deles, mesmo não sendo de esquerda, aceitam por medo de retaliação.

Continua após a publicidade

O grupo foi utilizado para convocar para um ato chamado “Esplanada com Lula”, realizado na noite de segunda-feira no Teatro dos Bancários, em Brasília.

Também foi divulgada lá uma camisa com a inscrição “Previdência com Lula”, que foi utilizada por quem foi ao evento.

Continua após a publicidade

Ainda que possa até não interferir na rotina de trabalho do INSS, o grupo criado para reunir servidores gera constrangimento por expor quem não gostaria de adotar postura política e expõe servidores a potenciais pressões por não se engajarem na campanha petista.

A campanha eleitoral só começa oficialmente no dia 16 de agosto. Até lá, não é permitido pedir votos para si mesmo ou outras pessoas.

Continua após a publicidade

No sábado, começou o período de defeso eleitoral, que impõe restrições aos funcionários públicos.

Procurado, o INSS disse que não iria comentar o que classificou de “iniciativas individuais que não estejam relacionadas às atividades da autarquia”. “A legislação permite a qualquer cidadão a liberdade de manifestação e organização política, desde que não utilizada estrutura pública. Em caso de eventual denúncia, o INSS tomará as medidas cabíveis no âmbito legal”, diz a nota do órgão.