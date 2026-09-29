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Presa por tortura, ‘Mãe Loira do Funk’ trocou de celular para tentar despistar polícia

Verônica Costa foi condenada a 10 anos e oito meses de prisão em regime fechado por torturar o ex-marido em fevereiro de 2011

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 12h09 | Atualizado em 29 set 2026, 12h32
Mulher de cabelos loiros longos, rosto sério e maquiagem leve, vestindo camiseta branca, em fundo azul com linhas de medição
Ex-vereadora Verônica Costa foi presa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. (./Reprodução)
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A ex-vereadora Verônica Costa, conhecida como “Mãe Loira do Funk”, trocou de celular na tentativa de despistar a polícia antes de ser presa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira, 24. Ela foi condenada a 10 anos e oito meses de prisão em regime fechado por torturar o ex-marido, Márcio Costa, em fevereiro de 2011.

Segundo as investigações, os policiais encontraram duas caixas de celulares vazias na primeira casa em que Verônica ficou escondida. Enquanto tentava escapar dos agentes, a empresária desativou o aparelho que usava anteriormente e passou a usar linhas novas. Também trocou de carros para dificultar sua localização. Os smartphones foram encontrados com ela no momento da prisão, em um sítio em Araras, no 2º distrito do município de Petrópolis.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Rio depois do esgotamento da possibilidade de recurso — ou seja, o processo passou a transitar em julgado. Após a decisão, a Polícia Civil foi à casa de Verônica, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, para cumprir a ordem ainda na quarta-feira, 23, mas ela não foi encontrada no local.

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Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), em fevereiro de 2011, Márcio foi atraído ao quarto do casal, onde foi amordaçado e vendado, tendo também as mãos amarradas, por Verônica e familiares. Ele foi mantido em cárcere privado, ameaçado e torturado — de acordo com a denúncia, os envolvidos borrifaram inseticida no seu rosto, jogaram gasolina no seu corpo e afundaram sua cabeça na água do vaso sanitário e na banheira — por um suposto caso extraconjugal e desvio de dinheiro arrecadado na campanha eleitoral.

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Verônica foi condenada a 5 anos e 10 meses de prisão em 2019. Já em 2023, após um recurso do MPRJ, a pena aumentou para 10 anos e 8 meses em regime fechado. Na época, os desembargadores mantiveram a perda do mandato no Legislativo. Bruno Chaves Ribeiro, irmão de Verônica, também recebeu 10 anos e 8 meses, ao passo que Tatiane Chaves Ribeiro, irmã da ex-vereadora; Bruno Marcelo Bahia Marques, marido de Tatiane; e o padrasto, Sebastião de Oliveira Evangelista, foram condenados a 10 anos. Evangelista segue foragido.

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