‘Preocupação com segurança’ cancela evento de Marcia Tiburi em Curitiba

Ameaças e reclamações fizeram com que fosse cancelado o lançamento nesta quinta-feira, em Curitiba, do livro Feminismo em Comum, da filósofa Marcia Tiburi, publicado pela editora Rosa dos Tempos. O evento seria realizado na filial das Livrarias Curitiba que fica no Shopping Palladium. Marcia, que se filiou ao PT no início do mês passado, tem sido alvo de xingamentos em redes sociais desde janeiro, quando abandonou um programa de rádio ao ser informada, no estúdio, que iria debater com Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL).

Em e-mail enviado ao site de VEJA, o shopping afirma ter sido procurado pela livraria, “que compartilhou a preocupação da autora e da editora em relação à segurança”. Na nota, o Palladium diz que, de acordo com a loja, a autora e a Rosa dos Tempos citaram a ocorrência de ameaças em redes sociais. Segundo o texto, a livraria e o shopping chegaram a discutir maneiras de diminuir os riscos – Marcia entraria pelas docas, setor destinado ao recebimento de produtos.

A reportagem apurou que lojistas e clientes também manifestaram ao shopping seu descontentamento com a presença da filósofa – a nota do Palladium não toca neste ponto. O julgamento nesta quarta, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do recurso contra a prisão do ex-presidente Lula aumentou o temor de problemas.

Em nota, o Grupo Record, dono da Rosa dos Tempos, diz que a editora foi “obrigada a cancelar” o evento e atribuiu o fato a “contratempos com o shopping”. “Lamentamos profundamente o ocorrido e não deixaremos Curitiba de fora da caravana feminista”, completa. O Palladium negou ter solicitado o cancelamento do evento.

Procurada pelo site VEJA, Marcia afirmou não ter conhecimento de qualquer ameaça. Disse ter tomado a iniciativa de pedir o cancelamento para não precisar viajar no dia seguinte, quando faz aniversário. A filósofa, porém, declarou não descartar a possibilidade de que tenham ocorrido pressões dirigidas a empresas envolvidas com o evento – mas insistiu não ter sido informada de qualquer problema. O lançamento em Curitiba deverá ocorrer em maio, num outro local. No último dia 12, um debate em Campo Grande (MS) com a presença da escritora foi alvo de tumulto provocado por integrantes do MBL.