Prêmio Innovare bate recorde de inscrições com foco na gestão do Judiciário

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O Prêmio Innovare 2026 atinge um marco histórico com mais de 800 práticas inscritas para sua 23ª edição, que busca aprimorar a qualidade do Judiciário nacional. A Comissão Julgadora já iniciou a análise das propostas no STJ, fase que se estende até setembro. Os vencedores serão anunciados em 3 de dezembro no STF.

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O Prêmio Innovare 2026 atingiu um patamar histórico ao registrar mais de oitocentas práticas inscritas para a 23ª edição da iniciativa, que valoriza as ideias que melhoram a qualidade do Judiciário nacional.

Na última semana, representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) integraram a reunião da Comissão Julgadora da premiação, realizada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. O comitê de jurados deu início às análises das propostas, fase que deve se estender até 28 de setembro. Ao todo, serão sete categorias, com projetos que envolvem desde atividades ligadas à magistratura até o exercício da cidadania.

Todas as 807 iniciativas já foram vistoriadas por consultores, grupo formado por advogados de escritórios parceiros do Prêmio Innovare nos estados brasileiros. Os profissionais já entraram em contato com os candidatos e com os beneficiados por essas práticas que estimulam a transparência e a responsabilidade pública.

Além dos melhores de cada categoria, haverá também o Prêmio Destaque, que reconhece, entre os vencedores, aquele que reúne todos os critérios observados pelo comitê julgador. A cerimônia com o anúncio das propostas premiadas está marcada para 3 de dezembro, na sede do Supremo Tribunal Federal (STF).