Prêmio Innovare bate recorde de inscrições com foco na gestão do Judiciário
Comissão Julgadora inicia análise de 807 práticas inscritas; vencedores serão anunciados em dezembro na sede do STF
O Prêmio Innovare 2026 atingiu um patamar histórico ao registrar mais de oitocentas práticas inscritas para a 23ª edição da iniciativa, que valoriza as ideias que melhoram a qualidade do Judiciário nacional.
Na última semana, representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) integraram a reunião da Comissão Julgadora da premiação, realizada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. O comitê de jurados deu início às análises das propostas, fase que deve se estender até 28 de setembro. Ao todo, serão sete categorias, com projetos que envolvem desde atividades ligadas à magistratura até o exercício da cidadania.
Todas as 807 iniciativas já foram vistoriadas por consultores, grupo formado por advogados de escritórios parceiros do Prêmio Innovare nos estados brasileiros. Os profissionais já entraram em contato com os candidatos e com os beneficiados por essas práticas que estimulam a transparência e a responsabilidade pública.
Além dos melhores de cada categoria, haverá também o Prêmio Destaque, que reconhece, entre os vencedores, aquele que reúne todos os critérios observados pelo comitê julgador. A cerimônia com o anúncio das propostas premiadas está marcada para 3 de dezembro, na sede do Supremo Tribunal Federal (STF).