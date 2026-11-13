Prefeituras do Nordeste compram briga com a Globo por causa de ‘Lá na Minha Terra’

Várias prefeituras – e até governos estaduais – estão utilizando suas contas oficiais nas redes sociais para escrachar a crítica à novela Lá na Minha Terra, que retrata um Nordeste que em nada condiz com a realidade. Desde que a novela das 6 da TV Globo estreou, na segunda-feira, 9, o assunto extrapolou a audiência televisiva.

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A prefeitura de Morro do Chapéu, no interior da Bahia, fez uma série de postagens mostrando como é a cidade e como ela seria vista pela TV Globo, caso fosse retratada numa novela. “Por muito tempo, o Nordeste foi retratado de uma única forma. Mas a nossa realidade vai muito além dos estereótipos. Aqui tem belezas naturais, cultura, história e paisagens que mostram a diversidade e a riqueza da nossa terra. Morro do Chapéu também é cenário de grandes histórias. E essa é a nossa”, diz a legenda.

Em seu perfil pessoal no Instagram, o prefeito de Uauá (BA) Marcos Lobo escreveu: “Tem gente que fala do Sertão sem nunca ter olhado de verdade pra ele. Aqui a vida é grande demais pra caber em rótulo. Uauá une tradição e modernidade, e carrega o orgulho de quem vive e de quem conhece a força desse chão. Esse é o Sertão que eu vivo. Essa é a Uauá que eu amo com orgulho”.

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Já a prefeitura de Maceió, capital de Alagoas, provocou a emissora com uma série de fotos e a legenda: “Alô, produção! Atualiza o cenário do Nordeste e corta pra Maceió”. A Prefeitura de Penedo, no interior de Alagoas, assim alfinetou a novela: “Aqui na nossa terra tem de tudo: história, cultura, turismo, desenvolvimento e muito orgulho. Na nossa terra, temos o charme das ruas históricas, a beleza do Rio São Francisco, nossas tradições, festas populares e um povo que carrega no coração o amor por suas raízes. Temos sabores, sotaques, paisagens e histórias que fazem de Penedo um lugar único. Uma cidade que preserva seu passado, valoriza suas riquezas e segue construindo um futuro de novas conquistas”. Nas fotos, uma montagem de como é a cidade e como seria se fosse retratada pela Globo.

Até o governo do Maranhão entrou na crítica. “Tem coisa que só quem é daqui sabe o orgulho que dá. Nosso Maranhão é terra de história, cultura, natureza, grandes talentos e riquezas que encantam o mundo”. Na sequência, publicou um carrossel de fotos com a inscrição “Lá na minha terra… tem o maior acervo arquitetônico de origem portuguesa da América Latina”, entre outras frases de exaltação à cultura maranhense.

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