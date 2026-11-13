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Brasil

Prefeituras do Nordeste compram briga com a Globo por causa de ‘Lá na Minha Terra’

Trama de Mario Teixeira estreou na segunda-feira, 9, e vem causando revolta - veja exemplos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 16h41
Montagem de duas imagens: à esquerda, uma estrada asfaltada com placa Penedo Alagoas Bem Vindo sob céu azul; à direita, uma estrada de terra com pessoas, carroça puxada por animais e casas simples, sob céu alaranjado, com o texto Como seria na novela da Globo
Prefeitura de Penedo (Reprodução/Reprodução)
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Várias prefeituras – e até governos estaduais – estão utilizando suas contas oficiais nas redes sociais para escrachar a crítica à novela Lá na Minha Terra, que retrata um Nordeste que em nada condiz com a realidade. Desde que a novela das 6 da TV Globo estreou, na segunda-feira, 9, o assunto extrapolou a audiência televisiva.

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A prefeitura de Morro do Chapéu, no interior da Bahia, fez uma série de postagens mostrando como é a cidade e como ela seria vista pela TV Globo, caso fosse retratada numa novela. “Por muito tempo, o Nordeste foi retratado de uma única forma. Mas a nossa realidade vai muito além dos estereótipos. Aqui tem belezas naturais, cultura, história e paisagens que mostram a diversidade e a riqueza da nossa terra. Morro do Chapéu também é cenário de grandes histórias. E essa é a nossa”, diz a legenda.

Em seu perfil pessoal no Instagram, o prefeito de Uauá (BA) Marcos Lobo escreveu: “Tem gente que fala do Sertão sem nunca ter olhado de verdade pra ele. Aqui a vida é grande demais pra caber em rótulo. Uauá une tradição e modernidade, e carrega o orgulho de quem vive e de quem conhece a força desse chão. Esse é o Sertão que eu vivo. Essa é a Uauá que eu amo com orgulho”.

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Já a prefeitura de Maceió, capital de Alagoas, provocou a emissora com uma série de fotos e a legenda: “Alô, produção! Atualiza o cenário do Nordeste e corta pra Maceió”. A Prefeitura de Penedo, no interior de Alagoas, assim alfinetou a novela: “Aqui na nossa terra tem de tudo: história, cultura, turismo, desenvolvimento e muito orgulho. Na nossa terra, temos o charme das ruas históricas, a beleza do Rio São Francisco, nossas tradições, festas populares e um povo que carrega no coração o amor por suas raízes. Temos sabores, sotaques, paisagens e histórias que fazem de Penedo um lugar único. Uma cidade que preserva seu passado, valoriza suas riquezas e segue construindo um futuro de novas conquistas”. Nas fotos, uma montagem de como é a cidade e como seria se fosse retratada pela Globo.

Até o governo do Maranhão entrou na crítica. “Tem coisa que só quem é daqui sabe o orgulho que dá. Nosso Maranhão é terra de história, cultura, natureza, grandes talentos e riquezas que encantam o mundo”. Na sequência, publicou um carrossel de fotos com a inscrição “Lá na minha terra… tem o maior acervo arquitetônico de origem portuguesa da América Latina”, entre outras frases de exaltação à cultura maranhense.

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Montagem de duas fotos: acima, uma praia urbana de Maceió com prédios, roda-gigante e mar azul; abaixo, uma paisagem árida do sertão com casas simples, carroças e vegetação seca. Texto sobreposto: VOCÊ CONHECE O NORDESTE SÓ PELA TV? ENTÃO TOMA A VERSÃO MACEIÓ. À direita, interface de rede social com post da prefeitura de Maceió e comentários.
Prefeitura de Maceió (Reprodução/Reprodução)
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Comparativo aéreo de Uauá, Bahia. Acima, a representação fictícia de Caldeirão do Almeida na novela da Globo, com casas rústicas e terra seca. Abaixo, a realidade da cidade, com construções coloridas, ruas pavimentadas e vegetação, mostrando a modernidade do local
Prefeitura de Uauá (Reprodução/Reprodução)
Montagem de duas fotos: acima, uma praça moderna com estrutura de disco voador iluminada e árvores; abaixo, uma panela gigante fumegando em um cenário rural com casas simples e pessoas com animais de carga, sob um céu alaranjado. À direita, texto de postagem de rede social.
Prefeitura de Morro do Chapéu (Reprodução/Reprodução)
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Publicação do Governo do Maranhão no Instagram com a frase LÁ NA MINHA TERRA... em destaque sobre uma praia com areia clara, um pequeno barco vermelho e coqueiros em primeiro plano. O céu é azul com nuvens brancas. No canto inferior, o logo do Governo do Maranhão.
Maranhão (Reprodução/Reprodução)
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