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Brasil

Prefeitura do Rio muda horário de trabalho dos servidores municipais nesta sexta-feira

Alteração ocorre no primeiro dia do Rock in Rio; serviços essenciais terão regras próprias

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 11h59
View of the building in Rio de Janeiro, Brazil on 2 January 2016 where the City Hall of Rio de Janeiro works. As of January 1, 2017, the new mayor of Rio is Marcelo Crivela. (Photo by Luiz Souza/NurPhoto via Getty Images)
Prédio da Prefeitura do Rio (Luiz Souza/NurPhoto/Getty Images)
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A Prefeitura do Rio de Janeiro alterou o horário de funcionamento das repartições públicas municipais nesta sexta-feira, 4 de setembro. De acordo com o Decreto Rio nº 58.636, publicado na quarta, 2, o expediente terá início às 8h e será encerrado às 15h.

A mudança ocorre no primeiro dia do Rock in Rio 2026, que será realizado entre 4 e 13 de setembro na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico. A expectativa é de uma expressiva concentração de público na região e de intensa movimentação de pessoas vindas de diferentes áreas do município e de outras localidades.

Segundo o decreto, a realização de um evento de grande porte exige operações especiais de mobilidade urbana, ordenamento do trânsito, segurança, fiscalização, transporte público e outros serviços municipais. A redução do expediente busca minimizar os impactos provocados pelo aumento extraordinário da circulação de pessoas e veículos, sobretudo na Barra da Tijuca e em seus principais acessos.

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A medida também pretende contribuir para a execução das operações públicas organizadas para atender ao festival e preservar a mobilidade urbana durante o deslocamento do público até a Cidade do Rock.

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Serviços essenciais ficam fora da mudança

O horário das 8h às 15h não se aplica à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), à Companhia Municipal de Transportes Coletivos (MOBI-Rio) nem aos demais órgãos e entidades municipais cujos serviços não possam ser paralisados.

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Essas áreas deverão regulamentar o próprio expediente para esta sexta-feira por meio de atos específicos. Portanto, o decreto não estabelece um único horário para os serviços essenciais, que poderão funcionar de acordo com as necessidades de cada operação.

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Como será o expediente municipal nesta sexta-feira:

  • Data: 4 de setembro de 2026;
  • Início do expediente: 8h;
  • Encerramento: 15h;
  • Exceções: Secretaria Municipal de Saúde, MOBI-Rio e órgãos ou entidades com serviços que não admitem paralisação;
  • Regra para as exceções: cada órgão deverá definir o próprio expediente por ato específico.
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