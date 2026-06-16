Prefeitura do Rio anuncia pacote de medidas para reforçar fiscalização noturna na Lapa

A Prefeitura do Rio vai ampliar a fiscalização na Lapa, um dos principais polos de entretenimento da cidade, em uma tentativa de conter a ocupação irregular das ruas e calçadas durante a noite. As ações se concentrarão na região da Praça Cardeal Câmara e da Avenida Mem de Sá, áreas que costumam registrar grande circulação de pessoas e intensa atividade de comércio ambulante. “Sabemos que a Lapa é um lugar festivo, que movimenta a economia carioca. Ainda assim, não podemos deixar que se torne um local de desordem urbana”, disse Marcus Belchior, secretário municipal de Ordem Pública.

A medida prevê o combate à venda de produtos sem autorização, à instalação de estruturas irregulares e ao armazenamento de mercadorias em espaços públicos. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a operação também busca reduzir obstáculos à circulação de pedestres e minimizar queixas de moradores sobre o uso desordenado do espaço urbano. Para sustentar a fiscalização, a prefeitura vai manter equipes em patrulhamento ostensivo, com apoio de viaturas, motocicletas, câmeras de monitoramento e drones.