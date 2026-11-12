Prefeitura de SP obtém escritura de prédio dos Correios e prepara nova central integrada

Ler Resumo





A Prefeitura de São Paulo finalizou a aquisição do histórico prédio dos Correios, um investimento de mais de R$ 79 milhões. O imóvel de 4.700m² será a nova central de inteligência da cidade, unindo operações de Smart Sampa, Defesa Civil, CET e polícias para maior agilidade e segurança. Inauguração prevista para breve.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Prefeitura de São Paulo obteve a escritura definitiva do prédio dos Correios, localizado no Centro Histórico da capital e adquirido junto ao Governo Federal por 79 526 165,31 reais. O imóvel de 4 700 metros quadrados será a sede da nova central de inteligência da cidade, cuja inauguração está prevista para a próxima quarta-feira.

De acordo com a gestão municipal, a estrutura vai integrar diversos serviços estratégicos para a população em um só espaço. Além de sede do Smart Sampa — inaugurada em março —, o local abrigará operações da Defesa Civil, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e das polícias Civil e Militar.

Quitado em três parcelas nos meses de julho, agosto e outubro, o imóvel teve o prédio e o terreno declarados “absolutamente livres e desembaraçados de quaisquer dúvidas, dívidas ou ônus de qualquer natureza ou procedência”. A escritura também atesta a inexistência de ações em trâmite fundadas em direitos reais e pessoais relativos ao bem.

A iniciativa da administração municipal visa concentrar o controle e a análise de dados em tempo real para dar mais agilidade às ocorrências e reforçar a segurança pública e a gestão da cidade mais populosa do Brasil.