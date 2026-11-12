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Prefeitura de SP obtém escritura de prédio dos Correios e prepara nova central integrada

Gestão Ricardo Nunes pagou R$ 79,5 milhões ao Governo Federal pelo imóvel, que já abriga o Smart Sampa e receberá polícias, CET e Defesa Civil

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 10h30
Ricardo Nunes
Ricardo Nunes (Alexandre Battibugli/.)
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A Prefeitura de São Paulo obteve a escritura definitiva do prédio dos Correios, localizado no Centro Histórico da capital e adquirido junto ao Governo Federal por 79 526 165,31 reais. O imóvel de 4 700 metros quadrados será a sede da nova central de inteligência da cidade, cuja inauguração está prevista para a próxima quarta-feira.

De acordo com a gestão municipal, a estrutura vai integrar diversos serviços estratégicos para a população em um só espaço. Além de sede do Smart Sampa — inaugurada em março —, o local abrigará operações da Defesa Civil, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e das polícias Civil e Militar.

Quitado em três parcelas nos meses de julho, agosto e outubro, o imóvel teve o prédio e o terreno declarados “absolutamente livres e desembaraçados de quaisquer dúvidas, dívidas ou ônus de qualquer natureza ou procedência”. A escritura também atesta a inexistência de ações em trâmite fundadas em direitos reais e pessoais relativos ao bem.

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A iniciativa da administração municipal visa concentrar o controle e a análise de dados em tempo real para dar mais agilidade às ocorrências e reforçar a segurança pública e a gestão da cidade mais populosa do Brasil.

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