Prefeitura de SP fecha alça de acesso à Via Dutra por riscos estruturais

A Prefeitura de São Paulo decidiu interditar nesta quarta-feira, 23, a alça de acesso da pista expressa da Marginal do Tietê para a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, na zona norte de São Paulo, após a detecção de danos na estrutura, que passa por cima do Rio Tietê.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) visitou o local. Ainda não há informações sobre o período de interdição da pista. A alça é um dos acessos da capital para o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

A necessidade de interdição foi detectada após uma vistoria que está sendo feita em pontes e viadutos da cidade, motivada pela queda do viaduto da Marginal do Pinheiros, em novembro do ano passado, que mantém a via interditada desde então. As obras ali duram pelo menos até maio, segundo a Prefeitura.

A Prefeitura havia anunciado plano para vistoriar, em uma primeira etapa, 33 construções. Ela já havia detectado sinais de riscos estruturais em 8 dos 11 locais inspecionados até o último dia 15 de janeiro, e anunciado a contratação emergencial, sem licitação, de empresas para fazer vistorias mais detalhadas.