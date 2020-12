Prefeitura de Manaus faz balanço de oito anos de gestão

*CONTEÚDO PUBLIEDITORIAL

Ao longo de oito anos de gestão à frente da prefeitura de Manaus, que se encerram em dezembro, a equipe do prefeito Arthur Virgílio Neto recebeu a missão de construir um plano para transformar a capital do Amazonas em uma cidade global.

Para chegar ao Planejamento Estratégico Manaus 2030, foram ouvidos mais de 400 servidores públicos municipais de diversas áreas. Dezenas de reuniões foram realizadas, ao longo de 2 000 dias de trabalho, para incentivar o debate sobre as ações e prioridades dos sete eixos estratégicos desse processo.

Empresários, entidades de classe e a sociedade como um todo foram ouvidos em diversas etapas do processo de construção do plano, em um esforço que resultou na realização de mais de 1 700 entrevistas que apontaram caminhos necessários para a intervenção da administração pública, seja para implementar novos projetos, ampliar suas potencialidades ou para corrigir o que não estava de acordo com as demandas da população.

Reconhecimento da gestão

Desde que foi aprovado, em 2017, o Planejamento Estratégico Manaus 2030 é executado diariamente pela prefeitura. Em outubro de 2020, já haviam sido realizadas 30% das ações estratégicas programadas, que alcançam as mais diferentes áreas, envolvendo desde a organização financeira e previdenciária até a programação de obras estratégicas, que inclui a construção do Complexo Viário Ministro Roberto Campos, na Avenida Constantino Nery, na zona centro-oeste, e do Complexo Viário Isabel Victoria, na zona norte.

Continua após a publicidade

Os ajustes de gestão são reconhecidos em nível nacional. Em 2019, Manaus obteve a nota máxima em autonomia na gestão fiscal, um dos quatro itens de avaliação do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

A pontuação vai de 0 a 1, sendo 1 a máxima, e Manaus, com a nota 0,8022, ficou no grupo seleto de 4% do total de municípios brasileiros que ultrapassaram a marca de 0,8 ponto. No ranking geral, a cidade ficou entre as três capitais mais bem avaliadas.

Centro de empreendedorismo

Em novembro de 2020, a prefeitura inaugurou, no centro histórico da capital, o primeiro centro de empreendedorismo e inovação da região Norte, com a perspectiva de fomentar e desenvolver o ecossistema empreendedor na cidade. O Casarão da Inovação Cassina é um marco na criação do Distrito de Inovação no Centro Histórico de Manaus, um dos projetos do planejamento estratégico.

O espaço possui 1 600 metros quadrados, incluindo laboratórios, salas de desenvolvimento de startups e de treinamento, 54 estações de coworking, auditório e um espaço café no terraço. O projeto tem a consultoria da Porto Marinho, com consultores que foram responsáveis pela implantação do Porto Digital de Recife (PE), que foi contratada para transformar o Centro Histórico de Manaus em um distrito de inovação. A consultoria concluiu, em outubro de 2020, a elaboração do Plano Estratégico de Implantação do Distrito de Inovação, com ampla participação dos representantes do ecossistema do Polo Digital de Manaus, órgãos públicos municipais, estaduais e federais e representantes da sociedade civil organizada.

A inauguração é uma prova de que a cidade evoluiu em relação a janeiro de 2013, quando o prefeito, recém-empossado, apresentou à Câmara Municipal de Manaus um plano de 100 dias para resolver problemas graves, como o lixo que tomava conta dos bairros e do centro, a falta de água tratada nas zonas norte e leste da cidade, a ocupação das ruas do centro por camelôs e a falta de condições da cidade em enfrentar os problemas de chuvas e enchentes.

O déficit original, de 350 milhões de reais, foi transformado em um superávit em 2018. E a gestão deixa como legado um planejamento estratégico em andamento, um plano que se afasta de questões político-partidárias, que expressa o melhor interesse da cidade e de seus cidadãos, independentemente do grupo que esteja à frente da prefeitura nos próximos anos.