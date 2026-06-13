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Brasil

Prefeitura de Limeira processará governo federal por omissão após morte em rope jump

Segundo o prefeito Murilo Félix, uso indevido da Ponte do Esqueleto preocupa o município há anos

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 19h05 | Atualizado em 13 jun 2026, 19h09
Três homens em um telhado inclinado. Uma mulher de capacete azul e roupa escura está de pé, com os braços abertos, sendo segurada por outro homem de camisa azul clara. Um terceiro homem, de chapéu de palha, observa. Ao fundo, vegetação e céu nublado
Cena chocante: mulher é lançada sem cordas em salto de rope jump (//Reprodução)
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Horas após a morte trágica de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, a prefeitura de Limeira, no interior de São Paulo, anunciou que processará o governo federal por omissão quanto ao uso indevido da Ponte do Esqueleto, que fica entre a cidade e Cordeirópolis e é foco de esportes radicais.

O comunicado do prefeito Murilo Félix (Podemos) afirma que o município tem cobrado o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos sem sucesso desde 2025 e que a morte de Maria Eduarda torna “insustentável e inaceitável a continuidade dessa omissão”.

A ponte em questão foi construída para uma ferrovia que nunca operou de fato. Abandonada há décadas, pertencia à Rede Ferroviária Federal S.A. e hoje passa pelo processo de integração ao patrimônio da União.

Maria Eduarda não é a primeira pessoa a morrer por ali. Em 2024, um ciclista também foi vítima de acidente na ponte, o que provocou o Ministério a a solicitar o bloqueio do acesso e a sinalização de perigo. Ainda assim, o espaço voltou a ser utilizado.

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Como a tragédia aconteceu

Maria Eduarda, de apenas 21 anos, foi lançada de uma altura de 40 metros durante salto de rope jump sem estar presa a qualquer corda de segurança, como mostra um vídeo que circula pelas redes sociais.

Ela chegou a receber os primeiros socorros de pessoas presentes na trilha. O Samu foi acionado e constatou o óbito dela no local. Ao chegar à Ponte do Esqueleto, após a tragédia, o noivo da mulher passou mal e precisou ser socorrido.

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Ao todo, seis pessoas foram presas — duas das quais fugiram da cena e foram encontradas pouco depois pela Polícia Militar, com ajuda do helicóptero Águia. Três dos detidos foram liberados posteriormente. Os outros, de 47, 32 e 27 anos, serão investigados por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção de matar, mas consciência do risco. Um deles é bombeiro civil, enquanto os demais ajudavam nos preparativos para o salto. Suas identidades não foram divulgadas até o momento.

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