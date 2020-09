Prefeito e primeira-dama de Curitiba são internados com Covid-19

O prefeito da capital paranaense, Rafael Greca (Democratas), e a primeira-dama, Margarita Sansone, foram internados neste domingo, 27, para tratamento de pneumonia quando testaram positivo para a Covid-19. O casal, que tem mais de 60 anos e, portanto, integra o grupo de risco, está sendo assistido no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba.

A notícia foi dada pelo próprio prefeito nas redes sociais. De acordo com a postagem no Instagram, ele e Margarita estão bem. “Peço orações e pensamentos positivos, sigo com a minha infinita fé em Deus que tudo ficará bem”, disse.

O político, que está em tenta a reeleição, afirmou que manterá a campanha pelas redes sociais. Ao todo foram registrados 43.143 casos confirmados e 1.255 mortes em Curitiba.