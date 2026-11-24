Operação do Ministério Público do Rio (MPRJ) contra a influência da milícia liderada por Danilo Dias Lima, o Tandera, na administração pública de Seropédica, na Baixada Fluminense, tem como um dos alvos o prefeito do município, Lucas Dutra dos Santos, o Professor Lucas (PP). Durante busca na casa dele – que governa com uma liminar após ser cassado por abuso de poder econômico nas eleições -, foram encontradas 60 calculadoras, 50 câmeras de segurança, 20 balanças de banheiro e 80 balanças de precisão. As equipes cumpriram oito mandados de busca e apreensão, inclusive dentro da sede do governo. Até o começo da tarde, dois policiais, um civil e um militar, foram presos. Um terceiro agente segue foragido.

Quatro das medidas de busca foram autorizadas a pedido do procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira. Os outros mandados, incluindo três de prisão, foram obtidos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ). Policiais são investigados por colaborarem com a organização criminosa. Os presos foram identificados como Leonardo Silva Pinheiro, PM conhecido como Catatau ou Léo PH, e Rafael Bernardino Abud, policial civil cujo apelido é Abud DRACO. Também policial civil, Rodrigo Soares de Assis Mariz não foi encontrado.

Continua após a publicidade

A operação, batizada de Simbiose, contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ (CSI/MPRJ) e das corregedorias das polícias Civil e Militar.

Dinheiro e armas apreendidas

Fora o material recolhido na casa do prefeito de Seropédica, o MP apreendeu até o momento R$ 182 mil, duas armas de fogo (uma pistola e um revólver), 11 aparelhos celulares, dois notebooks, três HDs externos, um tablet, seis pen drives, uma agenda e documentos diversos, entre eles planilhas da campanha do vereador de Nova Iguaçu Elton Cristo (PSD), com nomes e títulos de eleitores.

Continua após a publicidade

As investigações que basearam a operação identificaram possíveis vínculos da milícia com o prefeito e seu assessor especial, Ronaldo Vieira Cinquine. A relação de proximidade garantiria vantagens ilícitas para os criminosos e também o aumento de influência econômica do grupo no município por meio de interferências na nomeação de servidores, na lotação de policiais militares e em negócios imobiliários.

Os indícios surgiram com a análise de celulares apreendidos na Operação Epílogue-Karyon, deflagrada pelo Gaeco em 2023. Mensagens de Leonardo Silva Pinheiro, apontado como integrante do núcleo de confiança de Tandera, mostram negócios supostamente acertados com o prefeito e a possibilidade de utilizar cargos públicos e atividades econômicas em benefício da milícia.

Continua após a publicidade

O material revelou ainda contatos entre Leonardo e Ronaldo Vieira Cinquine e registros de movimentações financeiras, entre elas um pagamento de R$ 20 mil a uma empresa de consultoria e outro de R$ 3 mil feito diretamente ao assessor.

Agentes de segurança denunciados

O MP afirma que a milícia de Tandera conta com uma rede de apoio formada por agentes de segurança. As buscas desta terça têm como objetivo reunir documentos, aparelhos eletrônicos e informações financeiras que possam esclarecer a troca de informações sigilosas e pagamentos ilícitos. Os três policiais alvos da operação de hoje foram denunciados a partir das investigações.

Leonardo atuava como braço armado da milícia e fazia a ponte para propinas a agentes públicos. Rodrigo e Rafael, lotados à época na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), são acusados de repassar informações reservadas sobre investigações e operações e de apoiar a comunicação de Tandera, um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade