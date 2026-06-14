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Prefeito do Rio conhecia uma das vítimas de queda de helicópteros no Recreio; veja quem são

Seis pessoas morreram após aeronaves colidirem e caírem na Avenida das Américas

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 15h10
Bombeiros militares com capacetes laranja e uniformes de proteção trabalham em um carro preto completamente destruído, com destroços espalhados pela grama. Outros veículos estão ao fundo, sob um céu claro
Bombeiros atuam no estacionamento da BYD, onde dois helicópteros caíram após colidirem no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro (Ângela Góes / CBMERJ/Divulgação)
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O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), disse que conhecia um dos pilotos mortos na queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, neste domingo, 14. Segundo testemunhas, as aeronaves colidiram e caíram em um estacionamento da concessionária BYD, causando o incêndio de cerca de 20 veículos. Seis pessoas, todas tripulantes, morreram no acidente.

“Eu conhecia um dos pilotos pessoalmente. Eram 2 pilotos experientes, com muitas horas de voo, com uma longa carreira”, afirmou Cavaliere à TV Globo. “De fato foi uma colisão entre as aeronaves, aparentemente uma fatalidade. A gente precisa aguardar a perícia e as autoridades competentes para apurar.”

Entre os mortos está o cantor norte-americano Oliver Tree Nickel, que estava na cidade durante uma pausa de sua turnê internacional. O artista, que reúne milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais em plataformas de streaming, estava em um dos helicópteros.

+ Vídeo: queda de helicópteros deixa seis mortos no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro

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Também morreram os passageiros Lucas Vignale, Gaspar Prim e Lucas Brito Chaves. Os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac completam a lista de vítimas. Marsillac conduzia sozinho uma das aeronaves envolvidas na colisão, enquanto o outro helicóptero transportava cinco ocupantes.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado às 8h59 para atender a ocorrência na Avenida das Américas, na altura do Recreio. Militares do Destacamento de Bombeiros Militar (DBM), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOEsp) e da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados, foram enviados imediatamente ao local.

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Um dos helicópteros explodiu na queda, provocando a morte imediata dos cinco passageiros. O outro ficou em destroços, e o piloto morreu preso às ferragens. Cerca de 45 militares e 15 viaturas foram mobilizadas. Um trecho da pista lateral foi fechado para que as equipes socorro atuem na área.

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