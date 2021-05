Prefeito de São Paulo vai se licenciar do cargo devido ao câncer

Bruno Covas (PSDB) tem apenas 41 anos, mas foi diagnosticado com câncer no estômago e fígado em outubro de 2019. Apesar do tratamento inicial com quimioterapia ter surtido algum efeito, a doença voltou a se agravar nas últimas semanas, o que obrigou o prefeito de São Paulo a retomar o tratamento intensivo.

Diante do agravamento do quadro, Covas comunicou, em nota oficial da Prefeitura de São Paulo, neste domingo, que irá se licenciar por 30 dias para se dedicar ao combate à doença. Ele deve entrar com o pedido de licença na câmara de vereadores na segunda-feira e será substituído pelo interino, o vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB).