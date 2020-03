Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio testa positivo para coronavírus

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo próprio político em sua página no Facebook na noite desta sexta-feira 20.

Cláudio não apresenta sintomas da Covid-19, mas fez os testes por orientação de especialistas, já que manteve contato direto com pessoas infectadas com a doença. Antes mesmo de receber o resultado dos exames, o prefeito já decidiu manter isolamento domiciliar, trabalhando desde sexta da própria casa.

“Aproveito para confirmar que estou bem e que, mesmo antes de ter recebido o resultado, por precaução, já havia decidido iniciar o processo de isolamento, em quarentena, trabalhando em home office”, escreveu Cláudio na postagem nas redes sociais.

O irmão de Roberto Cláudio, o senador Prisco Bezerra (PDT), também contraiu o novo coronavírus. Ele apresenta sintomas e também se manteve em quarentena antes mesmo do resultado dos testes.

Em nota, a Prefeitura de Fortaleza afirmou que o prefeito Roberto Claudio dará outras informações em uma “live” no seu perfil no Facebook neste sábado, 21, às 9h30, explicando como manterá sua rotina de trabalho em Fortaleza diante do quadro de calamidade no país.

Até esta sexta, o estado do Ceará havia registrado 55 casos confirmados de Covid-19. Já há transmissão local no estado, segundo a Secretaria de Saúde.