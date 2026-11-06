Prédio de quatro andares desaba no Brás, na região central de São Paulo, e deixa feridos

Ler Resumo





Um prédio de quatro andares desabou no Brás, centro de São Paulo, na sexta-feira, 6, deixando feridos. Equipes de resgate atuam no local, de onde ao menos duas pessoas foram retiradas com vida. A ocorrência mobiliza grande efetivo de bombeiros e polícia, com estimativa de até 20 pessoas no edifício. Entenda os detalhes do acidente e os trabalhos de socorro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um prédio de quatro andares desabou nesta sexta-feira, 6, no Brás, região central de São Paulo, informou o Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu por volta das 18h30 e deixou feridos. Ao menos duas pessoas foram retiradas com vida do local por equipes de resgate. Atuam no local soldados da Polícia Militar e dos Bombeiros. Uma loja funcionava no local.

Em nota preliminar da ocorrência, os bombeiros informaram que o desabamento ocorreu na Rua Maria Joaquina, altura do número 192. “Informações preliminares indicam vítimas, empenho de 48 homens e 16 viaturas, aguardamos novas atualizações do local”, diz trecho da publicação oficial. O número de vítimas ainda será informado oficialmente, mas, preliminarmente, ao menos 20 pessoas estavam no local.

Continua após a publicidade Continua após a publicidade