Prédio de quatro andares desaba no Brás, na região central de São Paulo, e deixa feridos
Policiais Militares e Bombeiros atuam no resgate às vítimas
Um prédio de quatro andares desabou nesta sexta-feira, 6, no Brás, região central de São Paulo, informou o Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu por volta das 18h30 e deixou feridos. Ao menos duas pessoas foram retiradas com vida do local por equipes de resgate. Atuam no local soldados da Polícia Militar e dos Bombeiros. Uma loja funcionava no local.
Em nota preliminar da ocorrência, os bombeiros informaram que o desabamento ocorreu na Rua Maria Joaquina, altura do número 192. “Informações preliminares indicam vítimas, empenho de 48 homens e 16 viaturas, aguardamos novas atualizações do local”, diz trecho da publicação oficial. O número de vítimas ainda será informado oficialmente, mas, preliminarmente, ao menos 20 pessoas estavam no local.