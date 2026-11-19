O preço oficial de 449,90 reais cobrado pela edição padrão de Grand Theft Auto VI (GTA VI) representa uma barreira econômica expressiva para o público brasileiro na estreia do game, nesta quinta-feira, 19. Segundo pesquisa nacional realizada pelo instituto AtlasIntel entre 13 e 18 de novembro com 2.146 adultos, 37% dos potenciais jogadores afirmam que o valor do título é tão elevado que os faria desistir da aquisição ou adiar a compra.

O levantamento revela que a percepção de custo alto é praticamente unânime entre aqueles que pretendem jogar ou ainda estão indecisos sobre o lançamento da Rockstar Games. Quase metade desse grupo (47,9%) avalia que o montante é “caro, mas ainda aceitável”. Quando somados aos 37% que cogitam abrir mão ou postergar o consumo, quase 85% dos entrevistados classificam o preço como excessivo. Em contrapartida, apenas 5% consideram o valor de cerca de 450 reais adequado e somente 3,4% o acham barato para o porte da produção — totalizando 8,4% de avaliação positiva —, enquanto 5,9% não souberam responder.

A resistência financeira varia conforme o perfil geracional. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 37,4% admitem que o custo os levaria a desistir ou empurrar a compra para a frente. O impacto atinge o patamar mais severo na faixa de 35 a 44 anos, na qual 65,1% dos interessados declaram que o patamar de preço inviabiliza a compra imediata. Já no segmento de 25 a 34 anos, a rejeição recua para 25,2%, enquanto expressivos 66,6% encaram a cifra como cara, porém aceitável no orçamento.

Esse cenário de cautela redefine as estratégias de aquisição. Entre os potenciais consumidores, 31,1% afirmam que já haviam garantido a cópia na pré-venda e apenas 0,8% pretendem comprar durante a semana de lançamento. Outros 22,7% planejam adquirir o game, mas ainda não sabem em qual momento, e 20,2% pretendem jogar sem comprar o produto, como por meio de empréstimo. Além disso, 24,4% declaram que aguardarão o futuro lançamento para computadores. Entre a população geral que não pretende jogar, o valor é citado como justificativa por 3,8%.

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Conduzida por recrutamento digital aleatório com margem de erro de dois pontos percentuais e 95% de confiança, a sondagem da AtlasIntel indica que, embora o entusiasmo pelo novo GTA permaneça elevado no país, o custo do produto pode esticar o ciclo de compras e conter a adesão em massa nos primeiros dias.