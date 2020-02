Carnaval: 150.000 foliões desfilam em blocos do Rio neste sábado (15)

O Pré-Carnaval do Rio de Janeiro já reuniu quase 150.000 foliões em seus blocos matinais deste sábado (15). O principal destaque das primeiras horas de folia foi o cordão “Chora Me Liga” que, sozinho, atraiu 110.000 pessoas interessadas em ouvir hits sertanejos.

A manhã carioca ainda teve “Céu Na Terra”, “Chove na Barra”, “Bloco Brasil” e “Estratégia”. O famoso “Simpatia é Quase Amor” também desfila neste sábado, em Ipanema, a partir das 16 horas. São esperadas 120.000 pessoas acompanhando o cortejo. Entre as fantasias, referência ao surto do novo coronavírus e à crise hídrica em regiões do Estado do Rio.

Em Recife, o bloco “Turma da Jaqueira Segurando o Talo” completou sua 36 º edição com o encontro de sete trios elétricos. Já em São Paulo, O DJ Alok levará seu trio à Avenida Brigadeiro Faria Lima e o Bloco Casa Comigo, um dos maiores da cidade, entre as Avenidas Ipiranga e São João.