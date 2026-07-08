Pré-candidato ao Senado no Rio preso pela PF é transferido para o presídio de Benfica

O pré-candidato ao Senado no Rio pela chapa do PL e ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União), foi transferido para o presídio de Benfica, na Zona Norte da cidade, na noite de terça-feira, 7. Antes, ele estava preso na superintendência da Polícia Federal na capital fluminense. Ontem, Canella foi alvo da nova fase da Operação Unha e Carne, da PF. Na ocasião, ele foi preso por porte ilegal de arma de uso restrito. O delegado Marcus Amim, ex-secretário de Polícia Civil do Rio, também é investigado.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes encontraram um fuzil .556 no carro do ex-prefeito e apreenderam cerca de R$ 800 mil em uma empresa em Niterói, na região metropolitana do Rio. Carros de luxo, relógios e armas dos investigados também foram confiscados.

A Polícia Federal mira um esquema que teria usado postos de combustíveis para lavar dinheiro. Em seis anos, os alvos da operação movimentaram R$ 7,6 bilhões, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As buscas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

VEJA pediu manifestação do pré-candidato ao Senado por meio de sua assessoria, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.