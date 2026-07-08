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Brasil

Pré-candidato ao Senado no Rio preso pela PF é transferido para o presídio de Benfica

Márcio Canella foi detido em flagrante com fuzil no carro durante buscas em operação da PF que investiga esquema de lavagem com postos de combustíveis

Por Luiza Zubelli 8 jul 2026, 16h04 | Atualizado em 8 jul 2026, 16h05
Homem de pele clara, barba e cabelo escuros, vestindo terno preto e gravata escura, em pé. Ao fundo, uma parede de madeira e duas bandeiras: a do Brasil à esquerda e outra branca e azul à direita
Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado no Rio (Rafael Wallace/Alerj/Divulgação)
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Pré-candidato ao Senado no Rio preso pela PF é transferido para o presídio de Benfica Priorizar nos meus resultados Google

O pré-candidato ao Senado no Rio pela chapa do PL e ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União), foi transferido para o presídio de Benfica, na Zona Norte da cidade, na noite de terça-feira, 7. Antes, ele estava preso na superintendência da Polícia Federal na capital fluminense. Ontem, Canella foi alvo da nova fase da Operação Unha e Carne, da PF. Na ocasião, ele foi preso por porte ilegal de arma de uso restrito. O delegado Marcus Amim, ex-secretário de Polícia Civil do Rio, também é investigado.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes encontraram um fuzil .556 no carro do ex-prefeito e apreenderam cerca de R$ 800 mil em uma empresa em Niterói, na região metropolitana do Rio. Carros de luxo, relógios e armas dos investigados também foram confiscados.

A Polícia Federal mira um esquema que teria usado postos de combustíveis para lavar dinheiro. Em seis anos, os alvos da operação movimentaram R$ 7,6 bilhões, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As buscas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

VEJA pediu manifestação do pré-candidato ao Senado por meio de sua assessoria, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

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