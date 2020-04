Pré-candidato, Crivella visita hospital com filho de Bolsonaro

Em meio à pandemia de coronavírus, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), pré-candidato à reeleição, se encontrará, na tarde desta sexta-feira, 10, no Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital, com moradores de favelas da cidade. O senador Flávio Bolsonaro, recém-filiado ao partido de Crivella, participará do encontro, marcado para as 13h. Os dois também visitarão as obras do hospital de campanha que está sendo construído no local para tratar dos pacientes com Covid-19.

A seis meses para a eleição de outubro, será a primeira vez que um integrante do clã Bolsonaro participará de uma agenda oficial de Marcelo Crivella. Flávio é investigado pelo Ministério Público por suposto esquema de “rachadinha” (quando o político fica com parte dos salários dos funcionários)” em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) à época em que era deputado estadual. O parlamentar sempre negou as acusações.

Desde o ano passado, Crivella insistia numa aliança com Jair Bolsonaro. No entanto, o presidente só deverá pedir votos oficialmente caso o prefeito vá para o segundo turno. Além de Flávio, o irmão dele, o vereador Carlos Bolsonaro, também se filiou ao Republicanos e ajudará Crivella na campanha, como revelou VEJA.

A estratégia dos Bolsonaro será parecida com a das eleições de 2018. Naquele ano, Flávio Bolsonaro ajudou na vitoriosa campanha do então candidato ao governo fluminense, Wilson Witzel (PSC), hoje principal desafeto do clã. Witzel patinava nas pesquisas, assim como Crivella hoje, mas, na reta final, superou os adversários graças à “Onda Bolsonaro” na internet.

De acordo com o último boletim da prefeitura, as favelas do Rio registraram seis mortes por coronavírus até o momento. Rocinha, na Zona Sul, e Vigário Geral, na Zona Norte, tiveram dois óbitos cada comunidade. Na lista, tem ainda Manguinhos e Complexo da Maré, com duas vítimas fatais cada uma. No total, o estado contabilizou 2.216 casos confirmados de Covid-19, sendo 122 mortes. Mas os números devem crescer nesta sexta-feira. Outras 98 estão em investigação.

“A situação é muito difícil. Muita gente precisa comer e não tem mais dinheiro”, disse Wallace Pereira, presidente da União Pró-Melhoramento dos Moradores da Rocinha, um dos que estará no evento com Crivella e Flávio Bolsonaro. Nesta sexta-feira, segundo Pereira, a Secretaria Municipal de Ordem Pública está na favela para orientar moradores e comerciantes a manterem o isolamento social. Nos últimos dias, a circulação de pessoas nas ruas e vielas em comunidades era grande apesar dos avisos das autoridades de saúde para ficarem em casa.