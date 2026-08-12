Possível entrada de Cleitinho no páreo faz Matheus Simões recalcular estratégia pelo governo de Minas
Simões tentará trazer a disputa para nomes como Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) e escantear o candidato do Republicanos
A provável entrada do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) no páreo pelo governo de Minas Gerais fez com que a equipe de marketing do governador Matheus Simões (PSD) recalculasse sua estratégia de campanha pela reeleição. Certos de que Cleitinho partirá de um bom percentual de votos, capaz de embaralhar a disputa, Simões tentará isolá-lo como um “candidato de redes sociais e sem entregas”, colocando-o no mesmo rol de Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB).
Dessa forma, Simões tentará trazer a disputa para nomes como Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) e escantear o candidato do Republicanos.
A estratégia mostra uma guinada de posicionamento de Simões. Anteriormente, sem Cleitinho na disputa, ele pretendia enumerar os feitos em Minas e moderar possíveis ataques a adversários.
Reviravoltas
Em uma nova reviravolta em suas pretensões eleitorais, o senador Cleitinho Azevedo anunciou na última sexta-feira, 7, que será candidato ao governo de Minas Gerais. Líder das pesquisas, o parlamentar teve idas e vindas em sua intenção de disputar o Palácio Tiradentes e chegou a ser descartado pelo Republicanos. Cleitinho, porém, conseguiu convencer a cúpula do partido e vai disputar o governo mineiro
A candidatura foi anunciada em um pronunciamento do senador em Divinópolis, sua cidade natal. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, confirmou que Cleitinho será mesmo o candidato em uma ligação transmitida ao vivo pelo parlamentar em suas redes sociais. Ao lado do senador no anúncio estavam Euclydes Pettersen, presidente do Republicanos-MG, Marcelo Aro, candidato ao Senado pelo PP, e Luís Eduardo Falcão, ex-prefeito de Patos de Minas, que será o vice na chapa. No discurso, Cleitinho prometeu que, se ganhar, fará “um governo de acertos e erros, mas sem corrupção”.
Em nota, o Republicanos afirmou que Cleitinho assumiu “o compromisso definitivo de levar sua candidatura até o fim”. O comunicado afirma que Marcos Pereira reavaliou sua posição diante de “fatos novos, compromissos objetivos e, sobretudo, dos reiterados apelos dos candidatos a deputado federal e estadual do Republicanos em Minas Gerais”.
O Republicanos acrescenta que também foi considerado “o desempenho do senador nas pesquisas de intenção de voto”.
“Cleitinho comunicou ainda que conduzirá sua campanha ao Governo de Minas sem recursos do Fundo Eleitoral destinados pelo Republicanos”, diz a nota.