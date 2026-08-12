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Brasil

Possível entrada de Cleitinho no páreo faz Matheus Simões recalcular estratégia pelo governo de Minas

Simões tentará trazer a disputa para nomes como Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) e escantear o candidato do Republicanos

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 15h23
Dois homens brancos, ambos com barba e bigode, em close-up. À esquerda, homem calvo com blazer azul e camisa branca. À direita, homem de cabelo curto, blazer cinza, camisa preta e gravata cinza, com microfone à frente
O governador de Minas Gerais Mateus Simões (PSD) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) (Daniel Lampert/Governo MG/Carlos Moura/Agência Senado)
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A provável entrada do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) no páreo pelo governo de Minas Gerais fez com que a equipe de marketing do governador Matheus Simões (PSD) recalculasse sua estratégia de campanha pela reeleição. Certos de que Cleitinho partirá de um bom percentual de votos, capaz de embaralhar a disputa, Simões tentará isolá-lo como um “candidato de redes sociais e sem entregas”, colocando-o no mesmo rol de Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB).

Dessa forma, Simões tentará trazer a disputa para nomes como Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) e escantear o candidato do Republicanos.

A estratégia mostra uma guinada de posicionamento de Simões. Anteriormente, sem Cleitinho na disputa, ele pretendia enumerar os feitos em Minas e moderar possíveis ataques a adversários.

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Em uma nova reviravolta em suas pretensões eleitorais, o senador Cleitinho Azevedo anunciou na última sexta-feira, 7, que será candidato ao governo de Minas Gerais. Líder das pesquisas, o parlamentar teve idas e vindas em sua intenção de disputar o Palácio Tiradentes e chegou a ser descartado pelo Republicanos. Cleitinho, porém, conseguiu convencer a cúpula do partido e vai disputar o governo mineiro

A candidatura foi anunciada em um pronunciamento do senador em Divinópolis, sua cidade natal. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, confirmou que Cleitinho será mesmo o candidato em uma ligação transmitida ao vivo pelo parlamentar em suas redes sociais. Ao lado do senador no anúncio estavam Euclydes Pettersen, presidente do Republicanos-MG, Marcelo Aro, candidato ao Senado pelo PP, e Luís Eduardo Falcão, ex-prefeito de Patos de Minas, que será o vice na chapa. No discurso, Cleitinho prometeu que, se ganhar, fará “um governo de acertos e erros, mas sem corrupção”.

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Em nota, o Republicanos afirmou que Cleitinho assumiu “o compromisso definitivo de levar sua candidatura até o fim”. O comunicado afirma que Marcos Pereira reavaliou sua posição diante de “fatos novos, compromissos objetivos e, sobretudo, dos reiterados apelos dos candidatos a deputado federal e estadual do Republicanos em Minas Gerais”.

O Republicanos acrescenta que também foi considerado “o desempenho do senador nas pesquisas de intenção de voto”.

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“Cleitinho comunicou ainda que conduzirá sua campanha ao Governo de Minas sem recursos do Fundo Eleitoral destinados pelo Republicanos”, diz a nota.

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