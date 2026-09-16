Posição de Moraes sobre pedido de arquivamento da PGR contrasta com entendimento no inquérito das fake news

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Alexandre de Moraes mostrou posições opostas sobre a atuação do Ministério Público em investigações. Em 2019, ele rejeitou o arquivamento do inquérito das fake news, defendendo que a titularidade da ação penal não se estendia às apurações. Recentemente, porém, argumentou que o STF não pode abrir uma investigação se a PGR pedir o arquivamento, pois só o MP pode oferecer denúncia.

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Em 2019, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que o fato de o Ministério Público ser titular da ação penal não obriga o Judiciário a acolher automaticamente pedidos de arquivamento de investigação.

A declaração, feita no inquérito das fake news, contrasta com o posicionamento de Moraes na terça-feira, na sessão extraordinária do STF marcada para analisar sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

O ministro defendeu que, como a PGR já pediu a extinção desse caso, o plenário do STF não poderia decidir pela abertura de uma investigação. Isso porque apenas o Ministério Público pode apresentar uma denúncia, ponto de partida de uma ação penal.

“Se não arquivar, significa que o plenário vai estar alterando o posicionamento da titularidade da ação penal. Se Vossa Excelência está dizendo que, ao não arquivar, o plenário pode dizer: ‘ah, pode ser que haja indícios… ‘, o plenário está se substituindo ao titular da ação penal. Não existe isso. “, afirmou Moraes, dirigindo-se ao presidente do STF, Edson Fachin.

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Há seis anos e meio, a posição do magistrado foi diferente.

Na época, a então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento do inquérito das fake news, aberto de ofício pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli, e entregue a Moraes sem sorteio.

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Moraes rejeitou a solicitação, com o argumento de que a titularidade da ação penal não se estendia às investigações.

“O sistema acusatório de 1988 concedeu ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, porém não a estendeu às investigações penais, mantendo a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados de Polícia Judiciária e, excepcionalmente, no próprio Supremo Tribunal Federal”, avaliou.

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O ministro considerou que não era possível impedir qualquer apuração que não tivesse sido solicitada pelo Ministério Público.

“Não se configura constitucional e legalmente lícito o pedido genérico de arquivamento da Procuradoria Geral da República, sob o argumento de a titularidade da ação penal pública impedir qualquer investigação que não seja requisitada pelo Ministério Público”, declarou.

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A validade do inquérito das fake news foi posteriormente confirmada pelo plenário do STF.

A investigação segue aberta e tramitando em sigilo, mas na semana passada Fachin removeu Moraes da relatoria e assumiu o caso.