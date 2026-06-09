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Brasil

‘Portas abertas têm mais resultado que portas batidas’, diz Tereza Cristina sobre Brasil-EUA

Em seminário em SP, senadora abordou desafios da relação bilateral na esteira de novas tarifas e da classificação de PCC e CV como organizações terroristas

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 14h14 | Atualizado em 9 jun 2026, 16h56
A senadora Tereza Cristina (PP-MS) durante seminário 'Trilha Diálogo em Movimento', realizado pelo Instituto Diálogos, em São Paulo, nesta terça-feira, 9
A senadora Tereza Cristina (PP-MS) durante seminário 'Trilha Diálogo em Movimento', realizado pelo Instituto Diálogos, em São Paulo, nesta terça-feira, 9 (João Neto Foto/Divulgação)
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‘Portas abertas têm mais resultado que portas batidas’, diz Tereza Cristina sobre Brasil-EUA Priorize VEJA no Google

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) realizou nesta terça-feira, 9, em São Paulo, o primeiro seminário do Instituto Diálogos, entidade apartidária voltada a discutir a formulação de políticas públicas.

Batizado de “Trilha Diálogo em Movimento”, o encontro abordou os impactos que as transformações geopolíticas têm sobre o país, bem como os desafios na relação Brasil-EUA na esteira de dois episódios recentes: as tarifas americanas a produtos brasileiros e a classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas.

Em seu discurso de abertura, Tereza Cristina defendeu a manutenção dos canais diplomáticos e de negociação entre ambos os países. “Portas abertas produzem mais resultados do que portas batidas”, afirmou, referindo-se às relações bilaterais.

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Relações importantes não se administram por impulsos. Administram-se por diálogo, compreensão mútua, capacidade de negociação e visão de longo prazo”, afirmou. A parlamentar foi uma das integrantes da comitiva brasileira que foi à Washington em meados de 2025, na esteira do primeiro tarifaço anunciado por Donald Trump ao Brasil. 

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Entre os convidados do seminário desta quarta, 9, estiveram o ex-embaixador dos Estados Unidos na China, Nick Burns, o ex-diplomata americano Ricardo Zúñiga, o ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) Marcos Troyjo e o especialista em agronegócio Marcos Jank

Negociações

Tereza Cristina também comentou que a iniciativa do Instituto Diálogos, a partir do seminário realizado nesta quarta, 9, visa criar um espaço permanente de “debate suprapartidário”, voltado aos grandes desafios estruturais do país.

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“Em tempos de fragmentação, diálogo não é sinal de fraqueza. É instrumento de poder”, disse, acrescentando defender que o país adote uma postura pragmática e de longo prazo diante das mudanças geopolíticas em curso.

Ao encerrar a fala, a senadora assinalou ainda que o Brasil possui vantagens competitivas importantes, mas que transformar potencial em desenvolvimento exige a construção de “projetos nacionais consistentes”.

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Instituto Diálogos

Lançado em fevereiro deste ano, o Instituto Diálogos é um think tank apartidário que deverá promover debates e formular propostas de políticas públicas em diferentes áreas. Entre os temas centrais a serem abordados, estão desde o agronegócio até infraestrutura, tecnologia e inovação, passando ainda por discussões sobre relações de trabalho.

Tereza Cristina atua como presidente do Conselho de Administração do Instituto, enquanto a presidência executiva é comandada pelo jornalista Inácio Muzzi.

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