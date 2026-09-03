Por que Vorcaro precisou depor praticamente escondido sobre supostas ameaças da PF

Ao pedir para ser ouvido pelo STF, o banqueiro Daniel Vorcaro afirmou que estava “extremamente temeroso em revelar certos fatos” e que temia por sua segurança e dos seus familiares.

O advogado de Vorcaro, Daniel Bialski, alegou que o banqueiro não quis detalhar nem mesmo para ele as situações e que só falaria diante do ministro André Mendonça, do STF.

“O suplicante narrou uma série de intimidações que sofrera desde o nascedouro dessa operação até os dias de hoje, mesmo estando preso preventivamente. Ressalta-se que, ao ser indagado pelo infra-assinado, no que consistiriam esses episódios, esse se manteve silente e disse que somente o descreveria à presença de Vossa Excelência ou juiz instrutor ou auxiliar a ser designado, pois externou estar extremamente temeroso em revelar certos fatos, por sua segurança e dos seus familiares”, afirmou Bialski na petição apresentada ao STF.

O depoimento acabou sendo conduzido por um juiz auxiliar do gabinete de Mendonça, mas foram tomadas uma série de precauções. Uma delas foi que Vorcaro não foi presencialmente ao STF, para não chamar atenção, e foi ouvido por videoconferência.

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Além disso, o registro do encontro foi enviado diretamente a Mendonça, em um HD, e o processo ganhou o nível máximo de sigilo.

“Eu quero dizer que a gente vai levar essas mídias direto para o gabinete e entregar em mãos ao ministro”, afirmou o juiz João Azambuja. “Esse processo, ele está em sigilo nível 4. Isso significa que só o seu advogado e o relator têm acesso a esse processo”, acrescentou.