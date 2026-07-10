Por que Valdemar Costa Neto escapou, por ora, de buscas da PF

A Polícia Federal chegou a pedir ao ministro Flávio Dino, do STF, a realização de uma busca e apreensão contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, além da quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos e da suspensão do exercício de cargos públicos.

A Procuradoria-Geral da República, contudo, foi contra essas medidas, apesar de defender a continuidade da investigação.

Dino, então, resolveu determinar somente o bloqueio de até 119 milhões de reais nas contas bancárias de Valdemar e suspender a execução de emendas parlamentares indicadas por ele, no mesmo valor.

O ministro afirmou que os demais pedidos da PF serão “examinados em momento posterior conforme os trabalhos de polícia judiciária iluminem outros ângulos das hipóteses criminais aventadas”.

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Valdemar Costa Neto está sendo investigado pela suspeita de que interferia na destinação de verbas parlamentares.

“Consoante atestam diálogos em aplicativos de mensagens e numerosas planilhas compartilhadas entre os investigados, Valdemar Costa Neto, sem exercer mandato parlamentar, parece ter atuado, até muito recentemente, como mandante do (re)direcionamento de valores públicos”, escreveu Dino.