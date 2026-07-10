Por que Valdemar Costa Neto escapou, por ora, de buscas da PF
Corporação queria medidas adicionais em investigação contra presidente do PL
A Polícia Federal chegou a pedir ao ministro Flávio Dino, do STF, a realização de uma busca e apreensão contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, além da quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos e da suspensão do exercício de cargos públicos.
A Procuradoria-Geral da República, contudo, foi contra essas medidas, apesar de defender a continuidade da investigação.
Dino, então, resolveu determinar somente o bloqueio de até 119 milhões de reais nas contas bancárias de Valdemar e suspender a execução de emendas parlamentares indicadas por ele, no mesmo valor.
O ministro afirmou que os demais pedidos da PF serão “examinados em momento posterior conforme os trabalhos de polícia judiciária iluminem outros ângulos das hipóteses criminais aventadas”.
Valdemar Costa Neto está sendo investigado pela suspeita de que interferia na destinação de verbas parlamentares.
“Consoante atestam diálogos em aplicativos de mensagens e numerosas planilhas compartilhadas entre os investigados, Valdemar Costa Neto, sem exercer mandato parlamentar, parece ter atuado, até muito recentemente, como mandante do (re)direcionamento de valores públicos”, escreveu Dino.