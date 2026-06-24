Por que Rodrigo Branco, condenado por fala racista, tem tantos amigos famosos
Empresário fez carreira nos bastidores da TV
Rodrigo Branco, 41, foi condenado pela Justiça de São Paulo em uma ação movida por Thelma Assis por falas racistas feitas durante o BBB 20. O caso ganhou novo capítulo quando o empresário publicou um vídeo de desculpas, afirmou que não recorreria da decisão e recebeu apoio público de famosos como Xuxa Meneghel, Deborah Secco, Adriane Galisteu, Gkay, Simone Mendes, Lívia Andrade e Gominho.
Antes de se mudar para os Estados Unidos, o empresário trabalhou nos bastidores da televisão, com passagens por produções da Band, do Multishow e da Globo. Depois, em Orlando e Miami, transformou a proximidade com artistas em negócio. Ele passou a atuar como uma espécie de ponte para celebridades brasileiras em viagens, eventos, compras, imóveis, experiências em parques e encontros com marcas. O apelido de “prefeito de Orlando” veio justamente dessa função de anfitrião informal de famosos na Flórida. Em seu perfil nas redes, ele costuma publicar registros ao lado de artistas nacionais e internacionais, além de viagens e ações de luxo.
A rede de contatos ajuda a explicar a reação imediata de parte do meio artístico ao vídeo de desculpas. O apoio, no entanto, também virou alvo de críticas. Nas redes, usuários apontaram que as mensagens deslocavam o foco de Thelma, vítima das falas racistas, para o empresário condenado. Após a repercussão negativa, alguns famosos apagaram comentários ou voltaram atrás publicamente.
O caso teve início em 2020, quando Thelma ainda estava confinada no Big Brother Brasil. Em uma live, Rodrigo afirmou que a torcida pela médica existia porque ela era uma “negra coitada” e também fez comentários sobre Maju Coutinho. Ao comentar a condenação, Thelma disse que o impacto das falas não poderia ser desfeito com “um simples pedido de desculpas na frente das câmeras” e afirmou que o valor da indenização será destinado a uma instituição de combate ao racismo.
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