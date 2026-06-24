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Brasil

Por que Rodrigo Branco, condenado por fala racista, tem tantos amigos famosos

Empresário fez carreira nos bastidores da TV 

Por Giovanna Fraguito 24 jun 2026, 13h56
Rodrigo Branco
 (INSTAGRAM@brancorodrigo/.)
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Rodrigo Branco, 41, foi condenado pela Justiça de São Paulo em uma ação movida por Thelma Assis por falas racistas feitas durante o BBB 20. O caso ganhou novo capítulo quando o empresário publicou um vídeo de desculpas, afirmou que não recorreria da decisão e recebeu apoio público de famosos como Xuxa Meneghel, Deborah Secco, Adriane Galisteu, Gkay, Simone Mendes, Lívia Andrade e Gominho.

Antes de se mudar para os Estados Unidos, o empresário trabalhou nos bastidores da televisão, com passagens por produções da Band, do Multishow e da Globo. Depois, em Orlando e Miami, transformou a proximidade com artistas em negócio. Ele passou a atuar como uma espécie de ponte para celebridades brasileiras em viagens, eventos, compras, imóveis, experiências em parques e encontros com marcas. O apelido de “prefeito de Orlando” veio justamente dessa função de anfitrião informal de famosos na Flórida. Em seu perfil nas redes, ele costuma publicar registros ao lado de artistas nacionais e internacionais, além de viagens e ações de luxo.

A rede de contatos ajuda a explicar a reação imediata de parte do meio artístico ao vídeo de desculpas. O apoio, no entanto, também virou alvo de críticas. Nas redes, usuários apontaram que as mensagens deslocavam o foco de Thelma, vítima das falas racistas, para o empresário condenado. Após a repercussão negativa, alguns famosos apagaram comentários ou voltaram atrás publicamente.

O caso teve início em 2020, quando Thelma ainda estava confinada no Big Brother Brasil. Em uma live, Rodrigo afirmou que a torcida pela médica existia porque ela era uma “negra coitada” e também fez comentários sobre Maju Coutinho. Ao comentar a condenação, Thelma disse que o impacto das falas não poderia ser desfeito com “um simples pedido de desculpas na frente das câmeras” e afirmou que o valor da indenização será destinado a uma instituição de combate ao racismo.

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