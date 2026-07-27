Por que partos são proibidos em Fernando de Noronha? Entenda a regra

Uma mulher deu à luz no último domingo, 26, no Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, mesmo com a norma que determina que gestantes da ilha sejam transferidas para o Recife antes do parto. Segundo a administração local, a paciente chegou à unidade em trabalho de parto avançado e, inicialmente, negou estar grávida. Após a suspeita da equipe médica, um exame confirmou uma gestação de 41 semanas, tornando inviável a remoção para o continente. O parto foi realizado no próprio hospital e mãe e bebê passam bem, permanecendo em observação com quadro estável.

O protocolo existe porque Fernando de Noronha dispõe apenas de um hospital de média complexidade, sem maternidade ou UTI neonatal. Por isso, grávidas costumam ser encaminhadas ao Recife a partir da 28ª semana, com despesas de hospedagem custeadas pela administração da ilha até o nascimento da criança. A política, porém, é alvo de críticas de parte das moradoras, que defendem o direito de dar à luz em Noronha.