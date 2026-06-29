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Brasil

Por que o governo ainda não implementou o Cadastro Nacional de Pedófilos

Partido Novo alegou ao STF que há omissão do Executivo pela falta de criação do registro

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 07h30
Fachada do Ministério da Justiça
Fachada do Ministério da Justiça  (Rafa Neddermeyer/)
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Por que o governo ainda não implementou o Cadastro Nacional de Pedófilos Priorize VEJA no Google

O governo federal apresentou ao STF sua resposta na ação em que o partido Novo alega uma omissão pela falta de implementação do do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais e do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro.

O Executivo negou “qualquer omissão deliberada ou sistemática” e afirmou que a demora ocorre por “dificuldades técnicas e operacionais” e por “complexidades normativas que foram deixadas em aberto” na legislação.

O cadastro dos condenados por estupro está previsto em uma lei de 2020. Já o registro dos responsabilizados por pedofilia foi determinado em legislação de 2024.

Ao STF, a AGU argumentou que é preciso tomar cuidados ao reunir e disponibilizar os dados.

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“A implementação dos cadastros não se limita à simples criação de uma plataforma de consulta pública. Ao contrário, trata-se de providência de elevada complexidade institucional, jurídica, tecnológica e operacional, que exige a consideração de múltiplas variáveis relacionadas à origem, validação, atualização, integração e disponibilização segura dos dados”, diz o texto.

Além disso, o governo afirmou que há um “laconismo” nas duas leis, que não teriam detalhado de como forma deve ser realizada a cooperação entre as instituições.

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“Os diplomas legais em questão não atribuem, de forma expressa, a responsabilidade pela implementação ou gestão dos cadastros a órgão específico, limitando-se a prever a cooperação entre a União e os entes federados”, afirmou o Executivo.

Apesar disso, o governo alega que o Ministério da Justiça está em tratativas com o Conselho Nacional de Justiça para implementar os cadastros.

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