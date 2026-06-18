Por que Mendonça negou busca em gabinete de Jaques Wagner no Senado

O ministro André Mendonça, do STF, rejeitou um pedido da Polícia Federal para realizar busca e apreensão no gabinete do líder do governo do Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e em seu escritório de apoio na Bahia.

Já a casa de Wagner foi alvo da medida, como parte da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes envolvendo o Banco Master.

Mendonça considerou que a busca no Senado precisaria de “fundamentação particularmente rigorosa, apta a demonstrar não apenas a participação do parlamentar nos fatos sob apuração, mas também a existência de elementos indicativos de que, naquele espaço funcional, se encontrem provas indispensáveis à investigação”.

“Os elementos até aqui reunidos não evidenciam, com o grau de probabilidade necessário a justificar a invasividade da medida, que o Gabinete parlamentar, no Senado Federal ou mesmo no Escritório de apoio (no Estado de origem), abrigue documentação, mídias ou registros com aptidão para repercutir de modo relevante no desenvolvimento da atividade probatória”, avaliou o ministro.

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