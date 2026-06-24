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Brasil

Por que duas reuniões de Lula nesta quarta serão decisivas em seu plano de reeleição

Presidente tem encontros fora da agenda, em Brasília, para tentar definir o destino político de dois aliados importantes para a sua estratégia eleitoral

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 13h37 | Atualizado em 24 jun 2026, 14h30
Homem idoso, calvo e com barba grisalha, veste terno azul-marinho e gravata estampada, olhando para a esquerda com expressão séria
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (LUDOVIC MARIN/AFP)
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Por que duas reuniões de Lula nesta quarta serão decisivas em seu plano de reeleição Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem duas reuniões em Brasília nesta quarta-feira, 26, que devem ser decisivas para suas pretensões políticas de outubro, quando tentará a reeleição para um quarto e último mandato.

O primeiro encontro será com o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado e que foi alvo de uma investigação da Polícia Federal na semana passada. Ele é suspeito de ter recebido propina de pessoas ligadas ao Banco Master para, em troca, dar vantagens parlamentares à instituição.

Na reunião, eles vão discutir a permanência ou não de Wagner na liderança do governo, avaliando os impactos eleitorais que os dois desfechos — a saída ou a permanência — podem ter sobre as campanhas de disputa pelo governo federal e pelos cargos eletivos da Bahia neste ano.

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Nos bastidores, fala-se que Lula estaria constrangido de retirar seu aliado da função, visto que são muito amigos há mais de 30 anos, mantendo uma relação de muita parceria e confiança. Por isso, o próprio Wagner deve sugerir a sua retirada — como apontam diversos petistas.

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O destino de Wagner pode ser decisivo para o governo tentar estancar uma eventual sangria eleitoral, uma vez que a oposição está usando o caso do senador para fustigar Lula e o governo e tirar o foco das acusações envolvendo o presidenciável da oposição, Flávio Bolsonaro (PL), também envolvido em suspeitas relativas ao Master.

Já a segunda reunião, marcada para 17h, será com os ex-ministros da Fazenda Fernando Haddad (PT-SP) e do Empreendedorismo Márcio França (PSB-SP) e terá como objetivo definir os caminhos para a eleição do estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país e que, por consequência, deve ter grande impacto sobre a própria candidatura de Lula à reeleição.

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Com dificuldades eleitorais frente ao atual governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que aparece nas pesquisas com chances de vitória no primeiro turno, a chapa lulista vem se arrastando com indefinições de posições há meses. Debatia-se até a semana passada que França ocupasse o espaço de vice na candidatura de Haddad, no entanto, com a saída de dois concorrentes da disputa, o deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) e o advogado Paulo Serra (PSDB-SP), uma nova possibilidade foi colocada no radar, a de Márcio França também ser candidato, objetivando aumentar as chances de um segundo turno.

Analistas avaliam que um segundo turno em São Paulo é muito importante para Lula, de forma a evitar que ele fique sem campanha no maior estado do país em caso de segundo turno eleitoral para a Presidência contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Os dois encontros foram marcados relativamente de última hora, aproveitando o espaço vazio na agenda oficial do chefe do Executivo no dia de hoje. Ambos foram marcados para a tarde, de forma a serem finalizados antes do jogo do Brasil na Copa do Mundo, agendado para ocorrer às 19h.

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Fernando Haddad
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