Por que a ‘Festa das Astronautas’ de Vorcaro assombra Brasília

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O escândalo da “Festa das Astronautas” de Daniel Vorcaro assombra Brasília. Anthony Garotinho revela detalhes chocantes sobre o evento com políticos e modelos estrangeiras. Michelle Bolsonaro reacende a polêmica nas redes, em meio a atritos familiares, e tem sua saída da presidência do PL Mulher confirmada, com futuro político incerto.

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A existência de vídeos de uma suposta “Festa das Astronautas” organizada por Daniel Vorcaro, do Banco Master, tem assombrado os círculos políticos de Brasília.

O assunto veio à tona após uma fala do ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos), em seu próprio podcast, “Pode, Garotinho?”.

Na gravação, Garotinho diz que assistiu ao vídeo que, segundo ele, mostra uma série de políticos brasileiros na “comemoração” de Vorcaro, repleta de mulheres nuas com “capacetes” de astronauta.

“Fui ver o vídeo. As mulheres peladas, os homens pelados. Mas as mulheres tinham um capacete de astronauta na cabeça. E aí o homem, pra escolher a mulher, levantavam aquela viseira do capacete e dizia ‘É essa aqui que eu quero’. Gente, isso é um absurdo. Deputados, senadores, governadores, muitos secretários. Homens que defendem a família”, alfinetou o ex-governador fluminense.

Garotinho disse, ainda, que as modelos eram “visivelmente não brasileiras”, escolhidas para que os convidados pudessem conversar à vontade sem que o teor dos diálogos viessem à tona.

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Michelle Bolsonaro

A polêmica em torno da famigerada “Festa das Astronautas” ganhou ainda mais combustível na última segunda-feira, 29, quando a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou um “react” da influenciadora Julie Milk ao vídeo de Garotinho. “Passada! Garotinho viu o vídeo da surub@ do Vorcaro!”, escreveu Julie.