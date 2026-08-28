Qual é a população brasileira estimada em 2026, segundo o IBGE

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O IBGE divulgou que a população brasileira alcançou 214,2 milhões de habitantes em 2026, registrando um crescimento de 0,37%. A pesquisa detalha a concentração populacional nas capitais e grandes municípios, além de apontar uma desaceleração no ritmo de crescimento do país. São Paulo se mantém como o estado mais populoso e o Sudeste, a região mais densa.

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Dados revelados nesta sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta crescimento de 0,37% na população brasileira em 2026. Os números chegam a 214,2 milhões de brasileiros. As informações têm como data de referência o dia 1º de julho deste ano. Entre os municípios mais populosos estão: São Paulo, com 11.911.337 de moradores; Rio de Janeiro, com 6.731.133; Brasília, 3.009.996; Fortaleza, com 2.582.360; e Salvador, que conta com 2.559.945 pessoas, de acordo com o novo levantamento. Juntos, os cinco municípios somam 26.794.771 pessoas, o equivalente a 12,5% da população total do país.

Ainda segundo a nota divulgada pelo IBGE, as 27 capitais da federação concentram uma população de 49,4 milhões de habitantes, o equivalente a 23,1% da população total. Palmas, com 333.154 pessoas; Vitória, com 343.935; e Rio Branco, com estimativa de 390.038 moradores, são as capitais menos populosas. Os únicos estados em que as capitais não são as cidades mais populosas são: Espírito Santo e Santa Catarina. Na primeira, a capital Vitória é superada por Serra, com 586.901 moradores; Vila Velha, com 510.512 pessoas; e Cariacica, com 376.914 habitantes. Em solo catarinense, Florianópolis está atrás no número populacional de Joinville, que conta com 673.980 habitantes.

A nota técnica do IBGE aponta também que a população do país cresce em um ritmo cada vez menor, segundo o estudo, que revelou um aumento populacional de 0,37%, exprimindo queda do crescimento quando comparado ao período 2024-2025, de 0,39%. Os estados do Rio de Janeiro (0,01%), Alagoas (0,01%) e Rio Grande do Sul (0) possuem as menores taxas de crescimento. Já os estados de Roraima (3,01%), Santa Catarina (1,54%) e Mato Grosso (1,46%) apresentaram as maiores taxas de crescimento, sendo os únicos a apresentarem valores maiores que 1%.

O maior estado da nação em termos populacionais é São Paulo, que apresentou crescimento de 0,21% em número de moradores — atualmente, a estimativa é de que 46.179.008. O Sudeste se mantém como região mais populosa do país, com 89 milhões pessoas, representando 41,6% da população total. O Nordeste, com população estimada em 57,4 milhões de pessoas, ou 26,8% do total. Na sequência, a região Sul, com 31,5 milhões de moradores, representa 14,7%. O Norte, com 18,9 milhões de habitantes, equivale a 8,8% do total. A região menos populosa é o Centro-Oeste, com 17,4 milhões de pessoas, estimada em 8,1% da população brasileira.