O dia da Consciência Negra foi transformado em feriado nacional em 2023 e marca a morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do Brasil no período colonial. Zumbi passou a chefiar o quilombo dos Palmares em 1680, após uma desavença com o tio, que até então comandava a comunidade.

Foi essencial na resistência às forças coloniais em várias batalhas. Em 1964, conseguiu fugir do quilombo depois de tropas bandeirantes invadirem e destruírem o território. Passou mais de um ano escondido até ser traído por um amigo próximo e um de seus capitães, Antônio Soares. Aos 40 anos, Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1965.