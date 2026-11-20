Ponte Rio-Niterói tem tempo de travessia quase quatro vezes maior que habitual por feriadão
Avenida Brasil e Linha Vermelha, vias usadas para deixar a cidade, também estão engarrafadas
A Ponte Rio-Niterói apresenta intenso congestionamento na manhã desta sexta-feira, 20, devido ao grande fluxo de carros em razão do feriado do dia da Consciência Negra. No sentido Niterói, o tempo de travessia chegou a 51 minutos — em condições normais de trânsito, dura por volta de 13 minutos –, enquanto os motoristas levaram apenas 13 minutos para cruzar a ponte no sentido Rio. A Avenida Brasil e Linha Vermelha, vias usadas para deixar a cidade, também estão engarrafadas.
O dia da Consciência Negra foi transformado em feriado nacional em 2023 e marca a morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do Brasil no período colonial. Zumbi passou a chefiar o quilombo dos Palmares em 1680, após uma desavença com o tio, que até então comandava a comunidade.
Foi essencial na resistência às forças coloniais em várias batalhas. Em 1964, conseguiu fugir do quilombo depois de tropas bandeirantes invadirem e destruírem o território. Passou mais de um ano escondido até ser traído por um amigo próximo e um de seus capitães, Antônio Soares. Aos 40 anos, Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1965.