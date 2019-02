Políticos e artistas prestam homenagens após relato de morte de ativista

Gabriel Baum, filho da ativista Sabrina Bittencourt, de 38 anos, anunciou na noite de sábado 2 o falecimento da sua mãe, que, segundo ele, vivia em Barcelona e cometeu suicídio no Líbano. O Consulado-Geral de Beirute, no Líbano, diz não ter recebido nenhuma comunicação oficial do falecimento de brasileiros no país neste final de semana.

A notícia repercutiu com muita tristeza entre personalidades admiradoras de Bittencourt, que coletou denúncias contra o médium João de Deus e criou o movimento Combate ao Abuso no Meio Espiritual (Coame). Neste domingo 3, políticos e artistas a homenagearam com a hashtag #EuSouSabrinaBittencourt.

Veja algumas postagens em tributo à ativista:

Manuela d’Ávila, política

Patrícia Pillar, atriz

Sâmia Bonfim, deputada federal

Entristecedor e revoltante que a pressão do machismo e da violência tenham tornado insuportável a vida de Sabrina Bittencourt. A ativista lutou para desmascarar abusos cometidos por criminosos como João de Deus. Devemos seguir nessa dura batalha. Nem uma a menos. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) February 3, 2019

Felipe Neto, youtuber e empresário

Sabrina Bittencourt organizou as denúncias de estupro e assédio contra João de Deus e expôs sua rede de tráfico de bebês. Morreu LUTANDO, o q significa q viverá p/ sempre! Capangas do João de Deus já estão orquestrando um ataque p/ destruir a imagem de Sabrina. Fiquem atentos. pic.twitter.com/UKMeNYxjHs — Felipe Neto (@felipeneto) February 4, 2019

Fafá de Belém, cantora