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Brasil

Políticos e apoiadores postam mais de 400 conteúdos por dia gerados por IA

PT e PL são os partidos que mais compartilham imagens e vídeos sintéticos, indica monitoramento realizado pelo Democracia em Xeque

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 12h33
Homem de meia-idade com terno e camisa clara, expressão séria, à esquerda. À direita, um urso de pelúcia em chamas, sentado em meio a escombros e fumaça de um incêndio devastador, com casas destruídas ao fundo
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), usa imagens geradas por IA para representar a Favela do Moinho, na região central de São Paulo (Redes sociais/Reprodução)
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Em duas semanas, perfis ligados a políticos brasileiros, partidos e apoiadores publicaram por dia, em média, 401 conteúdos gerados por inteligência artificial nas redes sociais. O dado consta em relatório publicado pelo instituto Democracia em Xeque nesta quinta-feira, 6.

No período de monitoramento, realizado entre 17 e 31 de julho, foram contabilizados 6.022 conteúdos sintéticos de política nas redes Instagram, TikTok, YouTube e X (ex-Twitter). As postagens incluem vídeos, imagens e textos produzidos ou editados com uso claramente rotulado de ferramentas de IA.

Segundo o relatório, o ranking de partidos que mais publicaram conteúdo fabricado por IA é liderado pelo PT (459 postagens), seguido pelo PL (415), PSD (351) e MDB (343). O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro concentra o maior volume de interações (entre curtidas, comentários e compartilhamentos), acumulando 21% do engajamento entre todos os posts.

Nas duas semanas de análise, o vídeo que mais viralizou foi publicado por Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), em 22 de julho, em que o governador detalha a intervenção do governo paulista que extinguiu a Favela do Moinho, na região central da capital paulista, entre 2025 e 2026.

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Na publicação, ao invés de imagens reais, a Favela do Moinho é representada por vídeos gerados por IA detalhando cenas de caos, como incêndios generalizados, enchentes, cabos de energia em curto-circuito e violência praticada pelo tráfico. Uma das imagens sintéticas exibe um ursinho de pelúcia pegando fogo em meio a escombros.

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Para ilustrar os resultados da intervenção estatal, o vídeo mostra moradores sorridentes nas ruas e mudando-se para novas casas, além de uma simulação de um novo parque que será construído na comunidade. Nenhuma das pessoas ou locais representados na publicação, que soma mais de 146.000 interações, existe na realidade.

Outra publicação de amplo engajamento veio não de partidos ou candidatos, mas de uma loja de roupas que tem como público-alvo o eleitorado petista. O estabelecimento postou em 26 de julho uma imagem, gerada por IA, que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) vestindo camisetas da marca, com referência a memes populares entre a geração Z.

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Segundo o Democracia em Xeque, a peça publicitária acumulou mais de 100.000 interações nas redes sociais. Assim como no vídeo publicado por Tarcísio de Freitas, a cena de Lula e Alckmin retratada é completamente fictícia.

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