Mais de um milhão de litros de combustível apreendidos em ações contra sonegação fiscal serão distribuídos para as polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro. A quantidade – de gasolina e etanol – é suficientes para abastecer frotas das corporações por quase um mês. A doação, a maior do tipo na história do Rio, é uma iniciativa do governo do estado em parceria com o Instituto Combustível Legal (ICL). O Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) receberam 15 mil litros de gasolina dentro da primeira etapa, iniciada nesta quarta-feira, 18.

Economia para os cofres públicos

O combustível doado às forças foi apreendido pela Secretaria de Fazenda em ações de combate à sonegação e a outras irregularidades nas Barreiras Fiscais e em operações móveis. A economia para o estado com a doação chega a R$ 5,3 milhões. “Quando retiramos esses produtos que circulam de forma ilegal e os destinamos para a segurança pública, conseguimos reforçar a presença de viaturas nas ruas e dar um alívio importante aos cofres públicos”, divulgou o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto.