Policial militar do Rio é presa em flagrante por furto em aeroporto de BH

A policial militar do Rio de Janeiro Nataly Campelo Gonçalves Moura, de 39 anos, foi presa em flagrante na última sexta-feira, 5, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, suspeita de furtar um fone de ouvido de uma loja localizada no saguão do terminal.

De acordo com a Polícia Federal, ela teria deixado o estabelecimento e seguido para a área de embarque com o produto. Em depoimento, a agente afirmou que o objeto pode ter caído dentro de sua bolsa. Após a prisão, ela foi encaminhada à delegacia de plantão em Vespasiano, onde foi autuada por furto e, posteriormente, mantida sob custódia em uma unidade da Polícia Militar de Minas Gerais.

Ainda na sexta-feira, a soldado passou por audiência de custódia e obteve liberdade provisória. A Justiça entendeu impôs medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar a comarca de Duque de Caxias (RJ) sem autorização judicial, a obrigação de comparecer aos atos do processo e a restrição de acesso à loja onde ocorreu o suposto furto.