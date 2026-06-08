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Brasil

Policial militar do Rio é presa em flagrante por furto em aeroporto de BH

Soldado da corporação foi detida no Aeroporto de Confins

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 16h56
Vista aérea de um saguão de aeroporto amplo e iluminado, com diversas mesas e cadeiras de restaurantes e cafés. Pessoas sentadas e circulando, algumas com malas. Há um avião decorativo em exposição e grandes pilares de concreto sustentando o teto. Um banner vermelho com Cartão Bradesco é visível.
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Sidney de Almeida/Getty Images)
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A policial militar do Rio de Janeiro Nataly Campelo Gonçalves Moura, de 39 anos, foi presa em flagrante na última sexta-feira, 5, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, suspeita de furtar um fone de ouvido de uma loja localizada no saguão do terminal.

De acordo com a Polícia Federal, ela teria deixado o estabelecimento e seguido para a área de embarque com o produto. Em depoimento, a agente afirmou que o objeto pode ter caído dentro de sua bolsa. Após a prisão, ela foi encaminhada à delegacia de plantão em Vespasiano, onde foi autuada por furto e, posteriormente, mantida sob custódia em uma unidade da Polícia Militar de Minas Gerais.

Ainda na sexta-feira, a soldado passou por audiência de custódia e obteve liberdade provisória. A Justiça entendeu  impôs medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar a comarca de Duque de Caxias (RJ) sem autorização judicial, a obrigação de comparecer aos atos do processo e a restrição de acesso à loja onde ocorreu o suposto furto.

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