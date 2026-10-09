Policial civil suspeito de ligação com o TCP é preso no Rio

O policial civil Carlos Barnabé dos Santos, conhecido como Alemão, foi preso nesta quinta-feira, 8, um dia após ser denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por passar informações policiais sigilosas para um grupo ligado a Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe do Terceiro Comando Puro (TCP). O suspeito se entregou à Corregedoria-Geral da Polícia Civil (CGPOL).

Capturas de tela mostram um diálogo em que Carlos repassa informações ao ex-policial militar e ex-ocupante de cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Eduardo Thales Lopes Pires, conhecido como Duda. Na conversa, ele diz que dois agentes estavam indo prender um suspeito que surfava em uma praia no Recreio, na Zona Sudoeste do Rio, e envia a localização do sujeito para Duda. De acordo com o MPRJ, o objetivo da articulação era chegar antes dos agentes oficiais para capturar e extorquir o suspeito.

Eduardo está sendo investigado por suspeita de ter movimentado R$33,4 milhões entre 2019 e 2023. Conversas obtidas pela polícia mostram o ex-policial militar envolvido em diálogos sobre venda de armas e ao líder do TCP, o Peixão. “Vou levar eles no aquário”, escreveu Duda. Segundo o MPRJ, o “aquário” era um código para se referir ao Peixão.