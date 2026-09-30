Policiais não podem fazer ‘escolta clandestina’ de candidatos durante eleições, diz MP

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O Ministério Público Eleitoral de Sergipe emitiu um alerta severo contra o uso de policiais em “bicos” para escoltas clandestinas de candidatos. A prática, que fere a Constituição e a igualdade na disputa, pode gerar afastamento, inquéritos e até improbidade administrativa para os agentes. Partidos e corporações foram notificados a coibir essa irregularidade, visando garantir a lisura do pleito.

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Um documento do Ministério Público Eleitoral encaminhado às autoridades policiais do estado de Sergipe alerta para vedação do “bico” policial para “escolta clandestina” de candidatos no dia da votação. Em caso de descumprimento, os agentes públicos podem ser afastados, responderem internamente na corporação e serem alvos de inquéritos na Promotoria. De acordo com os procuradores, José Rômulo Silva Almeida, Gabriela Barbosa Peixoto e Victor Riccely Lins Santos, que assinam a recomendação, a prática irregular desrespeita a Constituição Federal de 1988 que, por meio de Emenda Constitucional de 2019, determinou como exceção aos militares atuarem nas áreas da “docência ou da saúde, com a devida compatibilidade de horários”.

A recomendação foi encaminhada às Polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal e Guarda Municipal. O documento foi despachado também para representantes de partidos políticos e federações. A ação do MP Eleitoral ocorreu depois de uma notícia de fato sugerindo medidas de atuação quanto à possível prestação irregular de serviços particulares de segurança e escolta armada por policiais civis e militares ativos em folga a candidatos e agremiações partidárias no pleito deste ano.

Os procuradores citam que a Constituição, em seu artigo 42, define os membros das Polícias Militares são vinculados aos Estados e seguem a hierarquia e a disciplina. Eles estão sujeitos a estatuto próprio que impõe o dever de dedicação integral e exclusiva às finalidades institucionais da corporação (…) sem prejuízo do dever de legalidade e obediência hierárquica. “A utilização de policiais da ativa em campanhas eleitorais fere a igualdade de oportunidades entre os concorrentes e a lisura da disputa, ostentando potencial para caracterizar conduta vedada ao agente público e abuso de poder político e de autoridade pela utilização ostensiva do aparato de força estatal para constranger eleitores ou demonstrar poder político”, registraram no documento.

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Outro problema para contratação do que o MP chama de “escolta clandestina” é a de que não há como os políticos que se utilizam do método declarem os gastos na prestação de contas, “ensejando a caracterização de captação e gasto ilícito de recursos e o crime de falsidade ideológica eleitoral”, conhecido como caixa dois.

As recomendações do MP Eleitoral

No documento, o MP, por fim, recomendou às policiais do estado de Sergipe a ampla divulgação para os servidores sobre a proibição do “bico” para candidatos, bem como para as corporações adotarem “rigorosa fiscalização correcional” e instaurem procedimentos administrativos internos ou inquéritos militares diante de qualquer notícia ou indício da prestação clandestina de segurança particular por policiais em campanhas. Em caso de investigação, o MP deve ser informado formalmente em cinco dias. Caso os policiais sejam investigados, as corporações deverão apreender fardamento, armas, coletes, veículos e insígnias oficiais “eventualmente utilizados” em serviços particulares. Há ainda possibilidade de os agentes responderem por improbidade administrativa.